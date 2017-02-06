مكتب ضرائب عدن ينفذ إضرابا جزئيا عن العمل ويرفع الشارات الحمراء

نفذ عمال وموظفو مكتب ضرائب عدن وفروعه صباح يومنا هذاً الاثنين أضرابا جزئبا عن العمل ورفعوا الشارات الحمراء تلبية لدعوة أطلقتها نقابة عمال وموظفي مكتب ضرائب عدن وفروعه بالعاصمة عدن وذلك لعدم التزام إدارة المكتب بتنفيذ عدة مطالب واستحقاقات قانونية تتعلق بموظفي المكتب بالعاصمة عدن .

وطالبت النقابة إدارة مكتب ضرائب عدن وفروعه بالعاصمة عدن إلى عدم تجاهل المذكرات التي رفعتها النقابة بخصوص ما أوضحته باختراقات مالية، والتلاعب بحقوق الموظفين، حيث رفضت إدارة المكتب بتشكيل لجنة شؤون الموظفين بحجة عدم تشكيلها من سابق، بالإضافة إلى عدم معالجة الاستحقاقات القانونية المرفوعة الى المدير العام الذي وجه الى إدارة الموارد البشرية للتعاون مع النقابة للمعالجة ولم يعطى اهتمام للموضوع.

وأشارت النقابة إلى أن إدارة المكتب تقوم بإدخال متعاونين في فترة مابعد الحرب مباشرة، دون وجود رصيد يتحمل نفقاتهم، علماً بأن الرصيد تم خفضه في جميع بنود مستحقات الموظفين والنفقات التشغيلية".

وطالبت النقابة مدير عام المكتب باطلاعها على كشوفات المتعاقدين بالرغم من تقديمها بطلب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى رفضه بإضافة عضوين من النقابة لمراجعة الملفات والكشوفات.

وأختتمت النقابة مطالبها بأن المدير العام قد أقر بتثبيت المتعاقدين والمتعاونين القدامى في 5 يناير 2017م، وهو اليوم الذي تأسست فيه نقابة مكتب ضرائب عدن وفروعه، وقيامه بتهميش الشؤون القانونية في قرارات التعيين للمدراء والنواب ورؤساء الأقسام

وأكدت النقابة بإنها ستصعد إجراءات الإضراب الجزئي إلى الإضراب العام مالم يتم الاستجابة لمطالب عمالها وموظفيها ، علما بإن مايطالبونه هي إستحقاقات قانونية ومن الواجب على إدارة المكتب الإستجابة لها ...

* من وضاح سالم فارع طالب

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