اليابان تقدم معونة طارئة لليمن بقيمة 42 مليون دولار
الاثنين 06 فبراير 2017 02:01 مساءً
صنعاء (عدن الغد)خاص:
صنعاء (عدن الغد)خاص:
قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة بقيمة حوالي 42 مليون دولار لليمن لمساعدة الحكومة في معالجة الوضع الإنساني المتردي وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وتركز مساهمة اليابان الجديدة على توفير المواد الغذائية والمياه والمأوى والأدوية والخدمات الصحية للمحتاجين بمن فيهم النساء والأطفال .
ستقوم منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الهجرة الدولية بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات اليابانية غير الحكومية بتنفيذ مشاريع مختلفة بالتعاون مع شركاء يمنيين .
تأمل اليابان بإخلاص أن تتوقف النزاعات المسلحة وتُستأنف المحادثات لوضع حد لمعاناة الناس بأسرع وقت ممكن .
بهذا تبلغ مساهمات اليابان لليمن 253.06 مليون دولار منذ 2012 .
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