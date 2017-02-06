صحيفة صالح تهاجم جماعة الحوثي وتتهمها باقرار جرعة سعرية في صنعاء

هاجمت صحيفة "الميثاق" التابعة للرئيس السابق " علي عبدالله صالح " حكومة ما يسمى الإنقاذ الوطني برئاسة القيادي بحزب المؤتمر "عبدالعزيز بن حبتور" والمشكلة من قبل طرفي الانقلاب في صنعاء "الحوثي وحزب صالح".

واتهمت الصحيفة حكومة "بن حبتور" باقرار جرعة سعرية غير معلنة على أسعار المشتقات النفطية بضغط من جماعة الحوثي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين " أن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها صنعاء وعدد من المحافظات منذ الثالث من فبراير الحالي سببها إقرار حكومة الإنقاذ التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور المعين من الحوثيين.

وأشارت الصحيفة " إلى أنه تم رفع سعر دبّة البنزين “20 لتراً” إلى 5500 ريال والديزل إلى 4500، ارتفاعاً عن سعرهما الرسمي السابق البالغ 3 آلاف ريال بضغط حوثي على "بن حبتور".

وهاجمت الصحيفة قرار رفع أسعار الوقود وواصفة إياه بالظالم.

وأضافت " الميثاق " إن من شأن هذه الجرعة أن تزيد من حجم الإحباط واليأس الذي يتملّك المواطنين تجاه حكومة الإنقاذ الوطني التي فشلت حتى الآن في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني.

يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات بين طرفي الانقلاب في "صنعاء"، حديث ذكرت مصادر أن حزب صالح يدرس خيار الإنسحاب من حكومة الإنقاذ التي شكلها بالمشاركة مع الحوثيين وفق ماذكره السكرتير الصحفي لصالح علي الشعباني مؤكدا أنهم انقلبوا على اتفاق الشراكة الذي تم قبل تشكيل حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي في صنعاء.

وقال " الشعباني " في تصريحات أمس " إن استهداف الحوثيين وزير الصحة بن حفيظ ومحاصرته وفرض القرارات عليه، واستهداف 12 ناشطا إعلاميا وسياسيا من حزب المؤتمر بالاعتقال والتهديد والقمع، نماذج من تجاوزات الحوثيين على حزب المؤتمر واستهدافه.

وأضاف " الحوثيون منعوا عبد العزيز صالح بن حبتور من صرف المرتبات من أجل تحميل حزب المؤتمر “مسؤولية تجويع الشعب وإذلاله".

كما اتهم " الشعباني " الحوثيين بعقد صفقات مع السعودية والولايات المتحدة، وزعم أن هناك اتفاقا أميركيا حوثيا سعوديا يتجاوز صالح.

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