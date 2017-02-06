تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمدينة لودر ظهر يوم الاثنين من التصدي لمحاولة تقدم للقوات الموالية للحوثيين .

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لعدن الغد ان مدفعية ودبابات المقاومة الجنوبية ارغمت الحوثيين على العودة إلى رأس جبل ثرة بعد محاولتهم النزول والتقدم عدة منعطفات في الجبل مستغلين الأجواء الضبابية الكثيفة في جبل ثرة والتي تعيق الرؤية .

وأفاد مصدر في المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة أن المدفعية والدبابات قد تعاملت مع المتسللين من مليشيات الحوثي الذين حاولوا النزول والتقدم عدة منعطفات ( اروان) في جبل ثرة كما يجب وارغمتهم على التراجع والعودة إلى مواقعهم في رأس جبل ثرة.

المزيد في أخبار وتقارير قوات المقاومة الجنوبية توقف محاولة تقدم حوثية بلودر تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمدينة لودر ظهر يوم الاثنين من التصدي لمحاولة تقدم للقوات الموالية للحوثيين . وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لعدن الغد ان مدفعية مبادرة رواد الخير تحيي الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها في كلية الطب بعدن احتفل فريق مبادرة رواد الخير أمس الاحد بكلية الطب بمرور تسع سنوات علا تأسيسها. حيث ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة للدكتور /ناجي عبدالوهاب ( نائب سكان : عناصر من القاعدة يمنعون وصول مقاتلين الى جبهة ثرة للتصدي للحوثيين بلودر قال سكان محليون بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر من تنظيم القاعدة نصبت نقاط تفتيش على طول طريق مؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين محليين عقب