قوات المقاومة الجنوبية توقف محاولة تقدم حوثية بلودر
الاثنين 06 فبراير 2017 01:22 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمدينة لودر ظهر يوم الاثنين من التصدي لمحاولة تقدم للقوات الموالية للحوثيين .
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لعدن الغد ان مدفعية ودبابات المقاومة الجنوبية ارغمت الحوثيين على العودة إلى رأس جبل ثرة بعد محاولتهم النزول والتقدم عدة منعطفات في الجبل مستغلين الأجواء الضبابية الكثيفة في جبل ثرة والتي تعيق الرؤية .
وأفاد مصدر في المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة أن المدفعية والدبابات قد تعاملت مع المتسللين من مليشيات الحوثي الذين حاولوا النزول والتقدم عدة منعطفات ( اروان) في جبل ثرة كما يجب وارغمتهم على التراجع والعودة إلى مواقعهم في رأس جبل ثرة.
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