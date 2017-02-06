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مبادرة رواد الخير تحيي الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها في كلية الطب بعدن

من الحفل "عدن الغد"
الاثنين 06 فبراير 2017 12:45 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

احتفل فريق مبادرة رواد الخير أمس الاحد   بكلية الطب بمرور تسع سنوات علا تأسيسها.

حيث ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة للدكتور /ناجي عبدالوهاب ( نائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية )حيث ألقى كلمة شكر من خلالها القائمين على المبادرة وأكد على أنها ستحظى باهتمام كبير من قبل الكلية ودعا أعضاء  المبادرة إلى البدء بالتجهيز لأسبوع الطالب الجامعي.

 

وكما حضر الدكتور / محمد السقاف عميد كلية الأسنان وألقى كلمة أثنى من خلالها على فريق المبادرة وعلى أهمية الأعمال التطوعية خصوصا في مثل هذا الوقت بالذات وأكد أنه يرحب  بأي عمل  تطوعي يعود بالنفع على  المجتمع .

 

وحضر عدد من أعضاء منظمة صناع النهضة

الأخت / سمية الفتيح ، والأخت / سارة عمران ، والأخت / يمنى الشدادي ، والأخ / على الصانع والذي تحدث بكلمة قصيرة عبر فيها عن تشجيعه ومنظمته لمثل هكذا مبادرات وأنهم مستعدون لتقديم العون للمبادرة فيما فيه صلاح وخدمة للمجتمع ..

 

ومن جانبه تحدث الدكتور/ عبدالله حمادي مسؤول المبادرة عن أهمية العمل في الجانب التطوعيّ وعلاقته بالتنمية واستعرض عدد من المشاريع والأنشطة المنفذة في العام الماضي وشكر كل الداعمين الذي وقفوا بجانب المبادرة .

 وتخلل الحفل فقرات إنشادية  لتلطيف الجو وعرض ريبورتاج للمشاريع والأنشطة المنفذة في الأعوام الماضية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم اعضاء المبادرة الخريجين

الذي كانت لهم بصمة في العمل التطوعي وفي تأسيس المبادرة حيث تحدثوا عن عملهم في  المبادرة  وماذا أضافت لهم من المهارات والخبرات في مجال العمل التطوعي .

والجدير بالذكر أن مبادرة رواد الخير من أقدم المبادرات التي تأسست  بتاريخ 3/2/2008م في كلية الطب بعدن وفي الأعوام  الأخيره تنوعت الأنشطة وتوسعت داخل وخارج الكلية .


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