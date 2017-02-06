قال سكان محليون بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر من تنظيم القاعدة نصبت نقاط تفتيش على طول طريق مؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين محليين عقب هجوم واسع للحوثيين استهدف جبهة ثرة القريبة من لودر .

وقال السكان لعدن الغد ان الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على جبهة ثرة حيث تصدى عدد من افراد المقاومة الجنوبية لهم .

وقال السكان ان العشرات من مقاتلي المقاومة الجنوبية حاولوا الوصول الى جبهة ثرة الا ان نقاط تفتيش نصبتها القاعدة حالت دون ذلك .

المزيد في أخبار وتقارير قوات المقاومة الجنوبية توقف محاولة تقدم حوثية بلودر تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمدينة لودر ظهر يوم الاثنين من التصدي لمحاولة تقدم للقوات الموالية للحوثيين . وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لعدن الغد ان مدفعية مبادرة رواد الخير تحيي الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها في كلية الطب بعدن احتفل فريق مبادرة رواد الخير أمس الاحد بكلية الطب بمرور تسع سنوات علا تأسيسها. حيث ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة للدكتور /ناجي عبدالوهاب ( نائب سكان : عناصر من القاعدة يمنعون وصول مقاتلين الى جبهة ثرة للتصدي للحوثيين بلودر قال سكان محليون بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر من تنظيم القاعدة نصبت نقاط تفتيش على طول طريق مؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين محليين عقب