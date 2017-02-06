سكان : عناصر من القاعدة يمنعون وصول مقاتلين الى جبهة ثرة للتصدي للحوثيين بلودر
الاثنين 06 فبراير 2017 12:31 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر من تنظيم القاعدة نصبت نقاط تفتيش على طول طريق مؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين محليين عقب هجوم واسع للحوثيين استهدف جبهة ثرة القريبة من لودر .
وقال السكان لعدن الغد ان الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على جبهة ثرة حيث تصدى عدد من افراد المقاومة الجنوبية لهم .
وقال السكان ان العشرات من مقاتلي المقاومة الجنوبية حاولوا الوصول الى جبهة ثرة الا ان نقاط تفتيش نصبتها القاعدة حالت دون ذلك .
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