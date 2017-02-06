مقتل شخص واصابة آخر بمدينة القطن بحضرموت

باب المندب الجنوبي الذي ضمه صالح عام 98 م إلى أحد مناطقه اليمنية وهي تعز وفي الاتجاه الآخر رمى مناطق يمنيه إلى
الواقع العربي ما سآوي ومريع ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على
أعتقد أنه حان الوقت لتنتهي اللعبةالسخيفة...
... فالسيد عبدربه ومن يقف معه وخلفه يعرفون جيدا أنهم لن يقدروا على
كتب الصحفي اليمني المقيم في واشنطن، منير الماوري، تقريراً مطولاً، في جريدة الشرق الأوسط اللندنية، بتاريخ 2
لم أجد توصيف دقيق وحقيقي للمنطقة الحرة في عدن غير توصيفها بأنها المنطقة الثغرة الخطيرة ليس إلا ، فعندما تقوم
صلوا على رسول الله.. الله ميز الناس بالعقل .. اليوم عدن في دوامة صداع.. هذا مقاومه وهذا مناضل.. وهذا بطل دمر سريه
اللقاء الذي أجرته القدس العربي مع هادي أستخدمه الأصلاح مهنة ومهمة للتزييف والتحريف ومحاولة الأصطياد في
لم يخطر على البال أن المساحات المطمورة والمغمورة الممتدة من شرق عدن إلى أبين ربما تختزن موارد كبيرة من الغاز
زرته في نهاية العام 2015م بعد أن وضعت الحرب أوزارها ،يومها كانت جامعة عدن ،كامرأة عجوز تحتضر ، بفعل ما حل
ليس غريبا المقارنة بين الاثنين الرأسمالية والاشتراكية وهناك تجارب اثبتت حقائق كثرة على ارض الواقع عندما
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