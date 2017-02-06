جنود من أبين يشكون اسقاط اسمائهم من كشوفات المرتبات
الاثنين 06 فبراير 2017 12:21 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
حضر إلى مقر صحيفة عدن الغد الجنديان خالد احمد علي عبيد وصالح عبدالله حيدرة شاكين اسقاط اسمائهما والعديد من زملائهم من كشوفات مرتبات.
وقالا في مناشدة بعثا بها إلى المهندس أحمد الميسري " إن لهما أكثر من أسبوعين وهما يتابعان لجنة صرف المرتبات لكن دون فائدة، وقالا ان أسمائهم سقطت من كشوفات المرتبات، مناشدين المهندس الميسري التدخل وتوجيه اللجنة سرعة اعتماد أسمائهم في كشوفات المتربات لشهر نوفمبر.
وأكدا انهما من افراد المقاومة الجنوبية وشاركوا في معركة الدفاع عن الجنوب خلال العدوان الذي شنه الحوثيون والمخلوع صالح في العام 2015م.
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