جنود من أبين يشكون اسقاط اسمائهم من كشوفات المرتبات

حضر إلى مقر صحيفة عدن الغد الجنديان خالد احمد علي عبيد وصالح عبدالله حيدرة شاكين اسقاط اسمائهما والعديد من زملائهم من كشوفات مرتبات.

وقالا في مناشدة بعثا بها إلى المهندس أحمد الميسري " إن لهما أكثر من أسبوعين وهما يتابعان لجنة صرف المرتبات لكن دون فائدة، وقالا ان أسمائهم سقطت من كشوفات المرتبات، مناشدين المهندس الميسري التدخل وتوجيه اللجنة سرعة اعتماد أسمائهم في كشوفات المتربات لشهر نوفمبر.

وأكدا انهما من افراد المقاومة الجنوبية وشاركوا في معركة الدفاع عن الجنوب خلال العدوان الذي شنه الحوثيون والمخلوع صالح في العام 2015م.

المزيد في أخبار وتقارير قوات المقاومة الجنوبية توقف محاولة تقدم حوثية بلودر تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمدينة لودر ظهر يوم الاثنين من التصدي لمحاولة تقدم للقوات الموالية للحوثيين . وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لعدن الغد ان مدفعية مبادرة رواد الخير تحيي الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها في كلية الطب بعدن احتفل فريق مبادرة رواد الخير أمس الاحد بكلية الطب بمرور تسع سنوات علا تأسيسها. حيث ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة للدكتور /ناجي عبدالوهاب ( نائب سكان : عناصر من القاعدة يمنعون وصول مقاتلين الى جبهة ثرة للتصدي للحوثيين بلودر قال سكان محليون بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر من تنظيم القاعدة نصبت نقاط تفتيش على طول طريق مؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين محليين عقب