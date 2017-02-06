معارك عنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيات العدوان الحوثية في عقبة ثرة بلودر
الاثنين 06 فبراير 2017 12:06 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
اندلعت صباح الاثنين اشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بلودر، في اعقاب محاولة ميليشيات العدوان الحوثية اقتحام لودر لاحتلالها مرة أخرى، وقيادات القوات الجنوبية تناشد التحالف العربي والحكومة دعم الجبهة.
وقال سكان محليون لمراسل (عدن الغد)" إن معارك عنيفة اندلعت صباح الاثنين بين القوات الجنوبية، وميليشيات الحوثي في محالة لإسقاطها مرة أخرى".
وقال مقاتلون انهم يتصدون منذ فجر الاثنين لهجوم حوثي على الجبهة، فيما وجه هؤلاء المقاتلون دعوات إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية سرعة اسناد المقاومة وإيقاف الهجوم العدواني عليها.
وطالب المقاتلون القبائل الجنوبية في ابين سرعة امداد الجبهة بالمقاتلين لصدهم.
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