سائقو شاحنات النقل يشكون من ابتزاز بعض النقاط الأمنية بزنجبار

شكى سائقو شاحنات النقل الثقيل من عمليات ابتزاز تمارسها نقاط أمنية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.

وقال عدد من سائقي الشاحنات باتصال هاتفي مع محرر "عدن الغد" أن بعض النقاط التي تتبع الحزام الأمني بمدخل زنجبار وداخل المدينة تمارس عمليات ابتزاز بحقهم وتطلب مبالغ مالية من أجل مرور شاحناتهم.

وناشد سائقو الشاحنات قيادة الحزام الأمني بزنجبار وضع حد لما يقوم به بعض أفراد الحزام من التقطع والابتزاز لهم، مطالبين بوضع حد لما اسموه بعمليات الارتزاق خارج نطاق القانون.

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