سائقو شاحنات النقل يشكون من ابتزاز بعض النقاط الأمنية بزنجبار
زنجبار
الاثنين 06 فبراير 2017 11:59 صباحاً
زنجبار (عدن الغد) خاص:
زنجبار (عدن الغد) خاص:
شكى سائقو شاحنات النقل الثقيل من عمليات ابتزاز تمارسها نقاط أمنية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.
وقال عدد من سائقي الشاحنات باتصال هاتفي مع محرر "عدن الغد" أن بعض النقاط التي تتبع الحزام الأمني بمدخل زنجبار وداخل المدينة تمارس عمليات ابتزاز بحقهم وتطلب مبالغ مالية من أجل مرور شاحناتهم.
وناشد سائقو الشاحنات قيادة الحزام الأمني بزنجبار وضع حد لما يقوم به بعض أفراد الحزام من التقطع والابتزاز لهم، مطالبين بوضع حد لما اسموه بعمليات الارتزاق خارج نطاق القانون.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها