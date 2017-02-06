الرئيس هادي يبحث مع وزير الدفاع السعودي آخر تطورات الأوضاع ويسلمه رساله للملك سلمان
الرياض (عدن الغد) خاص:
بحث رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" مساء الأحد مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودية الامير "محمد بن سلمان" اخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.
جاء ذلك خلال إستقبال الرئيس "هادي" لولي ولي العهد السعودي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
ورحب فخامة الرئيس بأخيه ولي ولي العهد، وحمل سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقه ودول التحالف لإعادة الشرعية.
كما سلم فخامة رئيس الجمهورية سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين .
حضر الاستقبال، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومن الجانب السعودي رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.
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