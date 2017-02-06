وزير في الدولة يصف الجيش الاماراتي بأنه من الجيوش الكبرى
الاثنين 06 فبراير 2017 11:07 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
وصف وزير الدولة هاني بن بريك عبر تغريدة قام بنشرها في حسابه على تويتر الجيش الاماراتي واعتبر من الجيوش الكبرى في احترافيته ومهنته ، وقال بانه ليس من الممكن ان يدرك ذلك سوى يخالط افراد الجيش ويقاتل معهم سيدرك مدى الجهد الذي بذل لأعداده .
معتبرا اياه بانه جيشا يحاكي جيوش الدول الكبرى وأضاف الوزير بن بريك في تغريدته المنشورة على حسابه : "من يخالط الجيش الاماراتي وأفراده ويخوض معهم القتال سيدرك حجم الجهذ الذي بذل لأعداده فهو جيشا يحاكي جيوش الدول الكبرى في احترافيته ومهنته "
تعليقات القراء
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[1] متملق كذاب
الاثنين 06 فبراير 2017
صلاح | الجنوب العربي
بطل تملق وستحي قليل على دقنك وقل الصدق انا عارف انك في قرارت نفسك تشوفهم طواغيت ولا نسيت محاضرتك لنا قبل في مسجدك لما تكلمت على الخمر والعهر الي عندهم صحيح انكم اصحاب عده وجوه
243813
[2] حقيقة ساعة سوع شمس النهار
الاثنين 06 فبراير 2017
فارس | عدن
ما قاله الوزير بن بريك عين الحقيقة وهذة ليس مجاملة للامارات.... بل حقيقة عايشناها ونعيشها بحواسنا الخمس؟ هكذا تبني الدول الوطنية جيوشها وهو تغبير صادق للانتماء للوطن وحبه والعمل من اجله بالفعل وليس بالشعارات.
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[3] هذا معروف فجيش الامارات يحوي اقوى سلاح جو في الشرق الاوسط
الاثنين 06 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
ومن الذي يؤدب الحوثيين يوميا اليس الامارات والجنوبيين ، اما جبهة نهم ياكلون كبسة منذ سنة ونصف
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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