مجلس الوزراء يصادق عقد طباعة الكتاب المدرسي

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 6 لعام 2017 المنعقد يوم الأحد الموافق 29 يناير 2017 بالعاصمة عدن على عقد طباعة الكتاب المدرسي بين وزارة التربية والتعليم (طرف اول) والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي (طرف ثاني) .

وعقب اجتماع المجلس يوم أمس الأحد الموافق 5 فبراير استلمت الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2017 بشأن طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2018/2017.

وخصص مجلس الوزراء في قراره مبلغ وقدره 2.9 مليار بنسبة 20% من اجمالي قيمة العقد والبالغة 14.6 مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي على أن تغطى نسبة 80% من قيمة العقد من خلال المنح والمساعدات.

ويعد هذا العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 22 يناير 2017 الأكبر في تاريخ المؤسسة والذي يتضمن طباعة 68 مليون كتاب وقد تم توقيعه بعد إعادة هيكلة المؤسسة استنادا إلى قرار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2017 والقاضي بإعادة تنظيم العمل في المؤسسة.

حيث يخصص إنتاج فرع صنعاء (وهو الفرع الأكبر وينتج أكثر من 50% من إنتاج المؤسسة) لتغطية احتياج أقاليم آزال وسبأ وتهامة ويخصص إنتاج فرع عدن لتغطية احتياج إقليمي عدن والجند بينما يخصص إنتاج فرع حضرموت لتغطية احتياج إقليم حضرموت.

وشكر عمال ومنتسبي المؤسسة معالي الوزير وقيادة المؤسسة على اهتمامهم بتوقيع عقد الطباعة في مطلع العام وقد كان في السابق يوقع في منتصف العام أو بداية النصف الثاني من العام نفسه آملين سرعة تعزيز الوزارة بقدمة العقد حتى يتم تحويله لحساب المؤسسة تمهيدا لاستئناف نشاطها بعد توقف الإنتاج فيها في الفترة الماضية وبالذات فرعي عدن وحضرموت بحكم وقوع الادارة التنفيذية تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء.

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