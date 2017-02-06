مدير مكتب التربية بعدن ينفذ حملة تنظيف وتشجير لفناء المكتب

نفذ الأستاذ محمد عبدالرقيب عبدالرحمن الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم - عدن أمس الاحد حملة تنظيف وترتيب وتشجير فناء ومحيط مكتب التربية عدن، اشتملت على تهذيب الأشجار المحيطة بالمركز وتنظيمها وغرس بعض الأشجار في ساحة المكتب، والتخلص من المخلفات المتراكمة، وذلك لإظهار محيط المكتب بمظهر جمالي لائق.. والتي تعتبر جزءا من الاهتمامات التي يحرص عليها الأستاذ محمد الرقيبي منذ توليه إدارة مكتب التربية بمحافظة عدن.

فقد شهدت مكتب التربية والتعليم بعدن في عهده تطورا ملموسا في العملية التربوية والتعليمية، من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها، المتمثلة في النزولات الميدانية التفقدية لمدارس المحافظة، لتلمس معاناة واحتياجات المدارس، وتوفير كل ما يلزم من متطلبات العملية التعليمية، وكل ما من شانه يؤدي إلى تطوير مخرجات التعليم.

إلى جانب عقد الاجتماعات والندوات وعمل ورش عمل تأهيلية للمعلمين.. فقد حرص الأستاذ محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن على انتشال التعليم في المحافظة من الوضع السيء الذي كان عليه في الأعوام الماضية، حيث استطاع منذ توليه إدارة مكتب التربية التعليم بعدن من خلال سعيه الدؤوب وجهوده الجبارة تجفيف الكثير من منابع الفساد في المكتب وإداراته في عموم مديريات المحافظة.. إلى جانب حل الكثير من المعضلات التي كانت تواجه العملية التربوية التعليمية في المحافظة.

* من محمد حسين الدباء

المزيد في أخبار وتقارير جنود من أبين يشكون اسقاط اسمائهم من كشوفات المرتبات حضر إلى مقر صحيفة عدن الغد الجنديان خالد احمد علي عبيد وصالح عبدالله حيدرة شاكين اسقاط اسمائهما والعديد من زملائهم من كشوفات مرتبات. وقالا في مناشدة بعثا بها إلى مقتل شخص واصابة آخر بمدينة القطن بحضرموت قتل شخص واصيب اخر صباح يوم الاثنين برصاص مسلحين بمدينة القطن بحضرموت . وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين اطلقوا النار على عدد من الاشخاص بالقرب من مشفى حكومي في معارك عنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيات العدوان الحوثية في عقبة ثرة بلودر اندلعت صباح الاثنين اشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بلودر، في اعقاب محاولة ميليشيات العدوان الحوثية اقتحام لودر لاحتلالها مرة أخرى، وقيادات القوات الجنوبية تناشد