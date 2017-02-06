في ليلة من أجمل ليالي عروس البحر الأحمر ، مدينة جِدَّة ، في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، اجتمع خلالها نجوم المجتمع و الفن و الإعلام و الشعر و الرياضة ، لمناسبة حفل الزفاف المبارك لابنة الأستاذ سعيد الجدعاني ، الزميل الإعلامي القدير ، المُحَرِّر و المُصَوِّر بصحيفة " التَّمَيُّز " الإليكترونية ، و الموظف بمركز الصحة العامة ، في حي الرويس .

و كان من أبرز الحضور في الحفل البهيج : سعادة القنصل معين السوافيري ، و الشيخ عاطي الجدعاني ، شيخ قبيلة الجدعان

، و العمدة طلعت غيث ، و الدكتور طلال الجحدلي ، عمدة حي الرويس ، و الأسطورة سعيد غراب ، و " عندليب الاتحاد " صالح القرني ، رئيس رابطة نادي " الاتحاد " ، و الأستاذ عبد الغني الغامدي ، من مؤسسي الرابطة ، و الكابتن خالد الغامدي ، و المهندس إبراهيم زاهد قدسي ، و المهندس الجسيس أنس أبو الخير ، و المنتج سعدي شوبكي ، و الفنان عبد الله الصايغ ، أحد نجوم مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و الفنان الممثل و المخرج المعروف عبد الله اليامي ، و الفنان الممثل لؤي محمد حمزة ، نجل عميد الدراما السعودية الفنان الممثل محمد حمزة ، و الفنان الممثل الرائع نزار السليماني ، أحد نجوم مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و الأستاذ مشعل الجدعاني ، مدير مركز الصحة العامة ، في حي الرويس ، و موظفي المركز : عبد الله العيدروس ، عمر الخضيري ، و عبد اللطيف مبروك ، و فايز فريج الجدعاني ، و منصور الغامدي ، و حسن خيبري ، و سالم السريحي ، و من نجوم الشعر : الشاعر المعروف عابد الحربي " بحار " ، و الشاعر سالم الفهمي ، و الشاعر " سمو العز " ، و أعضاء قروب " أبو غيداء " .

و استثمر حضور الحفل الرائع نفسه وجود الكابتن الأسطورة سعيد غراب ، و دارت معه الأحاديث حول ذكريات " الغراب " في الملاعب .

كما اغتنم ضيوف الحفل ذاته حضور الفنان الممثل نزار السليماني ، و جرت مناقشته عن مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و كانت حقاً ليلة جميلة من أجمل ليالي العمر .

والأستاذ سعيد الجدعاني إعلامي سعودي شهير و رئيس منتدى ثقافي و قيادي بنادي " الاتحاد " الرياضي في جدة بالسعودية و يكرم دائماً فناني اليمن في مناسبات خاصة نظمها لهم سابقاً.

المزيد في أخبار وتقارير زفاف ابنة الإعلامي " سعيد الجدعاني " في جِدَّة بالسعودية بحضور نجوم الفن و الإعلام و الرياضة في ليلة من أجمل ليالي عروس البحر الأحمر ، مدينة جِدَّة ، في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، اجتمع خلالها نجوم المجتمع و الفن و الإعلام و الشعر و الرياضة ، لمناسبة نيويورك اليمانية! نيويورك اليمانية! كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار رئيس أخرق! نعم ..وحدهم محام لصالح يقول ان منظومة مضادة للطائرات سيتم اشراكها في الحرب قريبا قال محام قانوني يعمل لدى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان منظومة دفاع جوية ستتصدى لطائرات طيران التحالف العربي في اليمن سيتم تفعليها قريبا . وقال المحامي