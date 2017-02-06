زفاف ابنة الإعلامي " سعيد الجدعاني " في جِدَّة بالسعودية بحضور نجوم الفن و الإعلام و الرياضة

زفاف ابنة الإعلامي " سعيد الجدعاني " في جِدَّة بالسعودية بحضور نجوم الفن و الإعلام و الرياضة
جِدَّة (( عدن الغد )) عـيـدروس زكـي :
في ليلة من أجمل ليالي عروس البحر الأحمر ، مدينة جِدَّة ، في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، اجتمع خلالها نجوم المجتمع و الفن و الإعلام و الشعر و الرياضة ، لمناسبة حفل الزفاف المبارك لابنة الأستاذ سعيد الجدعاني ، الزميل الإعلامي القدير ، المُحَرِّر و المُصَوِّر بصحيفة " التَّمَيُّز " الإليكترونية ، و الموظف بمركز الصحة العامة ، في حي الرويس .
و كان من أبرز الحضور في الحفل البهيج : سعادة القنصل معين السوافيري ، و الشيخ عاطي الجدعاني ، شيخ قبيلة الجدعان
، و العمدة طلعت غيث ، و الدكتور طلال الجحدلي ، عمدة حي الرويس ، و الأسطورة سعيد غراب ، و " عندليب الاتحاد " صالح القرني ، رئيس رابطة نادي " الاتحاد " ، و الأستاذ عبد الغني الغامدي ، من مؤسسي الرابطة ، و الكابتن خالد الغامدي ، و المهندس إبراهيم زاهد قدسي ، و المهندس الجسيس أنس أبو الخير ، و المنتج سعدي شوبكي ، و الفنان عبد الله الصايغ ، أحد نجوم مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و الفنان الممثل و المخرج المعروف عبد الله اليامي ، و الفنان الممثل لؤي محمد حمزة ، نجل عميد الدراما السعودية الفنان الممثل محمد حمزة ، و الفنان الممثل الرائع نزار السليماني ، أحد نجوم مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و الأستاذ مشعل الجدعاني ، مدير مركز الصحة العامة ، في حي الرويس ، و موظفي المركز : عبد الله العيدروس ، عمر الخضيري ، و عبد اللطيف مبروك ، و فايز فريج الجدعاني ، و منصور الغامدي ، و حسن خيبري ، و سالم السريحي ، و من نجوم الشعر : الشاعر المعروف عابد الحربي " بحار " ، و الشاعر سالم الفهمي ، و الشاعر " سمو العز " ، و أعضاء قروب " أبو غيداء " .
و استثمر حضور الحفل الرائع نفسه وجود الكابتن الأسطورة سعيد غراب ، و دارت معه الأحاديث حول ذكريات " الغراب " في الملاعب .
كما اغتنم ضيوف الحفل ذاته حضور الفنان الممثل نزار السليماني ، و جرت مناقشته عن مسلسل " حارة الشَّيخ " ، و كانت حقاً ليلة جميلة من أجمل ليالي العمر .
والأستاذ سعيد الجدعاني إعلامي سعودي شهير و رئيس منتدى ثقافي و قيادي بنادي " الاتحاد " الرياضي في جدة بالسعودية و يكرم دائماً فناني اليمن في مناسبات خاصة نظمها لهم سابقاً.
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