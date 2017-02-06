نيويورك اليمانية!

كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..

هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار رئيس أخرق!

نعم ..وحدهم اليمنيون في نيويورك أغلقوا محلاتهم احتجاجا ..ثم تظاهروا بتنظيم دقيق لا سابقة له خلال اليومين الماضيين وقُبيل أن يلغي ترامب تنفيذه لقراره الظالم

مثل هذا الشعب لن يموت!

بالطبع ..نجحت التظاهرة لأنه لا غبار ولا ميليشيات في أمريكا!

لا سابقة لمثل هذه التظاهرة المنظمة الحضارية في تاريخ الجالية منذ قدِمَ أوّل مهاجر يمني إلى الولايات المتحدة في 1866

الجالية اليمنية في نيويورك وأمريكا تعيش هذه الساعات شعورا بزهو الإنتصار كما لم تشعر به من قبل

ليس فقط لأن ترامب خسر قراره المجحف أمام المحكمة والرأي العام الأمريكي والعالمي ..

بل لشعورها أنها قدّمت مشهدًا سياسيا وحضاريا نال إعجاب الأمريكان ..والجاليات الأخرى!

لقد نظمت تظاهرة حضارية وناجحة في قلب نيويورك ضد عنصرية ترامب وقراره

كانت الفعالية حديث وسائل الإعلام

حتى أن قناة ال c n nn أعلنت أن اليمنيين الأمريكيين في نيويورك سيغلقون محلاتهم احتجاجا على قرار ترامب إلغاء تأشيرات المهاجرين من بلدهم الأصل ..اليمن!

تنسيق وتنظيم أذهل الأمريكيين!

حتى الجاليات العربية انذهلت من تنفيذ إغلاق المحلات ..وروعة التنظيم والخطابات ..والإصرار على البقاء طوال يومين رغم البرد الشديد!

كان وراء هذا الترتيب العشرات ..بل المئات من أبناء الجالية ..بل كلّ مَنْ حضر وظل طوال يومين وسط صقيع نيويورك

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رئيس الجالية في نيويورك الشاب المحبوب لدى الجميع فتْحْ عِلاية أدار ونسّق .. كثيرون إلى جانبه أداروا ..ونسّقوا ..ونجحوا ..

هذا هو الجيل السابع من يمنيّي أمريكا

جيل الإنترنت والحقوق ..والفهم ..والعلم

حتى هذه الصور البديعة كانت بكاميرا المصوّر العالمي اليمني الشاب أنور

نقول لكل فرد في الجالية ..شكرًا لك

حتى الأطفال تظاهروا ..وسط البرد القارس!

لقد رفعتم رؤوس اليمنيين ..ياقومنا في أمريكا ..

لذلك ..شعبكم هنا ..يقبّل رؤوسكم جميعا

وطنكم الأم يحيّيكم

أنتم الدليل الباهرُ على عافيته وقوّته

المزيد في أخبار وتقارير زفاف ابنة الإعلامي " سعيد الجدعاني " في جِدَّة بالسعودية بحضور نجوم الفن و الإعلام و الرياضة في ليلة من أجمل ليالي عروس البحر الأحمر ، مدينة جِدَّة ، في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، اجتمع خلالها نجوم المجتمع و الفن و الإعلام و الشعر و الرياضة ، لمناسبة نيويورك اليمانية! نيويورك اليمانية! كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار رئيس أخرق! نعم ..وحدهم محام لصالح يقول ان منظومة مضادة للطائرات سيتم اشراكها في الحرب قريبا قال محام قانوني يعمل لدى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان منظومة دفاع جوية ستتصدى لطائرات طيران التحالف العربي في اليمن سيتم تفعليها قريبا . وقال المحامي

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