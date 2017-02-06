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محام لصالح يقول ان منظومة مضادة للطائرات سيتم اشراكها في الحرب قريبا

الاثنين 06 فبراير 2017 09:03 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال محام قانوني يعمل لدى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان منظومة دفاع جوية ستتصدى لطائرات طيران التحالف العربي في اليمن سيتم تفعليها قريبا .

وقال المحامي محمد مهدي المسوري ان المنظومة الدفاعية للطائرات التي عطلت خلال الفترة الماضية ستعاود العمل .

وزعم المسوري ان الأمر يحتاج أيام او ساعات قليلة فقط .

ومن شأن هذا التأكيد في حال حدوثه ان يكشف حصول القوات الموالية للحوثيين وصالح على أسلحة متطورة ربما تكون ايران "مصدرها".

 


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محام لصالح يقول ان منظومة مضادة للطائرات سيتم اشراكها في الحرب قريبا
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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