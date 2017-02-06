محام لصالح يقول ان منظومة مضادة للطائرات سيتم اشراكها في الحرب قريبا
الاثنين 06 فبراير 2017 09:03 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال محام قانوني يعمل لدى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان منظومة دفاع جوية ستتصدى لطائرات طيران التحالف العربي في اليمن سيتم تفعليها قريبا .
وقال المحامي محمد مهدي المسوري ان المنظومة الدفاعية للطائرات التي عطلت خلال الفترة الماضية ستعاود العمل .
وزعم المسوري ان الأمر يحتاج أيام او ساعات قليلة فقط .
ومن شأن هذا التأكيد في حال حدوثه ان يكشف حصول القوات الموالية للحوثيين وصالح على أسلحة متطورة ربما تكون ايران "مصدرها".
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