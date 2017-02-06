الحوثيون يقولون أنهم نجحوا في إطلاق صاروخ باليستي استهدف موقع عسكري في الرياض

قالت وكالة الانباء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن ان الجماعة نجحت في اطلاق صاروخ باليستي اصاب هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .

وبحسب وكالة سبأ التي نشرت الخبر في صنعاء فإن تجربة اطلاق الصاروخ الباليستي كانت ناجحة واصابت هدفها .

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل اضافية .

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