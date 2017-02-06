الحوثيون يقولون أنهم نجحوا في إطلاق صاروخ باليستي استهدف موقع عسكري في الرياض
الاثنين 06 فبراير 2017 08:23 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قالت وكالة الانباء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن ان الجماعة نجحت في اطلاق صاروخ باليستي اصاب هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .
وبحسب وكالة سبأ التي نشرت الخبر في صنعاء فإن تجربة اطلاق الصاروخ الباليستي كانت ناجحة واصابت هدفها .
ولم تورد الوكالة أي تفاصيل اضافية .
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