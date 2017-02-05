عاجل : تنظيم القاعدة يعدم ضابط بحراسة الرئيس هادي عقب اختطافه بساعات
الأحد 05 فبراير 2017 11:01 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بجهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.
وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط عبدالله حسين الخضر الاسرائيلي مرمية بالقرب من مفرق طريق مؤدية الى منزل الرئيس هادي بمديرية الوضيع بأبين .
وقال المواطنون ان جثة الضابط بدت عليها اثار اطلاق نار .
واختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي .
وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه .
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