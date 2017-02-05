اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بجهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.

وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط عبدالله حسين الخضر الاسرائيلي مرمية بالقرب من مفرق طريق مؤدية الى منزل الرئيس هادي بمديرية الوضيع بأبين .

وقال المواطنون ان جثة الضابط بدت عليها اثار اطلاق نار .

واختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي .

وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه .

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : تنظيم القاعدة يعدم ضابط بحراسة الرئيس هادي عقب اختطافه بساعات اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بجهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط الدكتور العيسائي لعدن الغد : الجنوب بيئة طاردة للإرهاب وسنقوم بجولة دولية لدعم الشرعية قال رئيس التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض المستشار الدكتور بدر صالح العيسائي ان الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب سواء اكان ارهاب المتمردين الحوثيين او الجماعات اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم