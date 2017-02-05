قال رئيس التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض المستشار الدكتور بدر صالح العيسائي ان الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب سواء اكان ارهاب المتمردين الحوثيين او الجماعات المتطرفة الاخرى وقال العيسائي في تصريح خص به عدن الغد ان ما تقوم به الجماعات المتطرفة هذه الايام من اعمال قتل وتخريب في محافظة ابين الباسلة ليست سوى محاولات يائسة من المخلوع صالح الراعي الرسمي للتمرد والارهاب في اليمن لخلط الاوراق ومحاولة زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة وارباك الحكومة الشرعية .

واشار العيسائي ان تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض والذي يترأسه يعمل حالياً على اكمال اعداد الوثائق والملفات التي تفضح المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح وعلاقة الاخير بالجماعات الارهابية المتطرفة .

وقال العيسائي ان رئاسة التكتل ستقوم عما قريب بجولة اقليمية ودولية لدعم الشرعية وكشف جرائم الحوثي والمخلوع بحق الشعب اليمني وعلاقتهم الوطيدة بالإرهاب، حيث سيعقد وفد التكتل لقاءات مع منظمات سياسية وحقوقية اقليمية ودولية لإيضاح الصورة الكاملة امام العالم اجمع.

وناشد العيسائي الرئاسة والحكومة الشرعية تذليل العقبات والتعاون مع وفد التكتل لإنجاح العمل الذي يعدون له من خلال تزويدهم بالمعلومات والوثائق حول الانتهاكات والجرائم التي قام بها المتمردون خلال الفترة الماضية واختتم تصريحه بالقول يجب على الجميع في معسكر الشرعية التكاتف والتلاحم والتعاون في هذا الوقت بالذات حتى يتحقق النصر السياسي والعسكري ويعم السلام والامن ربوع اليمن السعيد من جديد .

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : تنظيم القاعدة يعدم ضابط بحراسة الرئيس هادي عقب اختطافه بساعات اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بجهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط الدكتور العيسائي لعدن الغد : الجنوب بيئة طاردة للإرهاب وسنقوم بجولة دولية لدعم الشرعية قال رئيس التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض المستشار الدكتور بدر صالح العيسائي ان الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب سواء اكان ارهاب المتمردين الحوثيين او الجماعات اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم