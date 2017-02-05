عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو تم فيه مناقشة خطة اللجنة لعام 2017 أنشطتها المختلفة على مستوى الداخل والخارج.

وقد وقف الاجتماع مطولا أمام برنامج إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء مهامها من مدينة عدن وفي إطار التواصل مع المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو والإيسيسكو الإلسكو والهيئات والمكاتب الإقليمية التابعة لها).

كما أكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع الجهات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وكذا المنظمات الداعمة للتربية في العاصمة المؤقتة عدن.

* من محمد حسين الدباء

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم نشرتها وسائل إعلام يمنية.. خفايا واسرار زيارة الرئيس هادي إلى قطر قالت وسائل إعلام يمنية أن دولة قطر اشترطت على الرئيس معرفة مصير 500 مليون دولار مقابل تلبية طلبه بوضع مليار وديعة في البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي بالعاصمة محافظ أبين خلال لقائه عدد من سرايا اللواء 15مشاة يؤكد على اهمية حفظ الأمن والاستقرار ويشدد على اليقظة القتالية العالية التقى محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاة اللواء ابو بكر حسين وعدد من القيادات العسكرية التقوا ضباط وافراد خمس سرايا