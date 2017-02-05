MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 05 فبراير 2017 10:44 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن
أخبار وتقارير

اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن

الأحد 05 فبراير 2017 10:15 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

عقد صباح يوم الاحد  في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو تم فيه مناقشة خطة اللجنة لعام 2017 أنشطتها المختلفة على مستوى الداخل والخارج.

وقد وقف الاجتماع مطولا أمام برنامج إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء مهامها من مدينة عدن وفي إطار التواصل مع المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو والإيسيسكو الإلسكو والهيئات والمكاتب الإقليمية التابعة لها).

كما أكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع الجهات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وكذا المنظمات الداعمة للتربية في العاصمة المؤقتة عدن.

*  من محمد حسين الدباء


المزيد في أخبار وتقارير
اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن
عقد صباح يوم الاحد  في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم
نشرتها وسائل إعلام يمنية.. خفايا واسرار زيارة الرئيس هادي إلى قطر
قالت وسائل إعلام يمنية أن دولة قطر اشترطت على الرئيس معرفة مصير 500 مليون دولار مقابل تلبية طلبه بوضع مليار وديعة في البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي بالعاصمة
محافظ أبين خلال لقائه عدد من سرايا اللواء 15مشاة يؤكد على اهمية حفظ الأمن والاستقرار ويشدد على اليقظة القتالية العالية
التقى محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاة اللواء ابو بكر حسين وعدد من القيادات العسكرية التقوا ضباط وافراد خمس سرايا




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي
الفضلي يقدم استقالته من قيادة الحزام الأمني بأبين (بيان)
مدير أمن أبين يوجه نداء لأفراد الأمن مباشرة أعمالهم ويتوعد المتغيبين
نشرتها وسائل إعلام يمنية.. خفايا واسرار زيارة الرئيس هادي إلى قطر
سكريتر صالح : اتفاق امريكي - حوثي - سعودي للإطاحة بصالح
مقالات الرأي
صلوا على رسول الله.. الله ميز الناس بالعقل .. اليوم عدن في دوامة صداع.. هذا مقاومه وهذا مناضل.. وهذا بطل دمر سريه
  اللقاء الذي أجرته القدس العربي مع هادي أستخدمه الأصلاح مهنة ومهمة للتزييف والتحريف ومحاولة الأصطياد في
لم يخطر على البال أن المساحات المطمورة والمغمورة الممتدة من شرق عدن إلى أبين ربما تختزن موارد كبيرة من الغاز
  زرته في نهاية العام 2015م بعد أن وضعت الحرب أوزارها ،يومها كانت جامعة عدن ،كامرأة عجوز تحتضر ، بفعل ما حل
ليس غريبا المقارنة بين الاثنين الرأسمالية والاشتراكية وهناك تجارب اثبتت حقائق كثرة على ارض  الواقع عندما
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
بات من الواجب علينا كعرب وكشرق أوسطيين اعتماد تأريخ جديد لنا يجُبُ ماقبله..! أي اعتماد تقويم جديد يضاف إلى
- حقيقة الصراع في اليمن.- كيف جر الحوثيون الهاشميين الى مربع صراع كانوا بعيدين عنه.- الهوية اليمنية الجامعة في
 توطئة         ----------          أضحى إرتفاع سعر صرف الريال ( إنخفاص قيمته
- *ويبقى الانسان الحضرمي هو أغلى ثروات البلاد . - *الحضرمي وصناعة النجاح . (عايض القرني .) - *لكل مواطن في البلاد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران
زواج مبارك آل الخنبشي وآل با بشير
وفيات
البقاء لله
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017