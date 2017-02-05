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محافظ أبين خلال لقائه عدد من سرايا اللواء 15مشاة يؤكد على اهمية حفظ الأمن والاستقرار ويشدد على اليقظة القتالية العالية

الأحد 05 فبراير 2017 08:36 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:

التقى محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاة اللواء ابو بكر حسين وعدد من القيادات العسكرية التقوا ضباط وافراد خمس سرايا عسكرية من منتسبي اللواء 15 مشاة والذين تلقوا عدد من المهارات العسكرية والتدريبية على عدد من الاسلحة المختلفة والضبط والربط العسكري في اطار الجهود الخاصة برفع كفائة منتسبي المؤسسة العسكرية .

وقال محافظ ابين في كلمة توجيهية الى ابطال اللواء 15 مشاة انه تنتظركم مهام كبيرة وجسيمة في الدفاع عن تراب الوطن وفي التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه المساس بتراب ابين الطاهر ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والذي اعطى ويعطي جل اهتمامه ورعايته الكريمة لابطال القوات المسلحة والامن في كل مواقع الشرف والبطولة في ربوع الوطن .

وأشار المحافظ ان محافظة ابين عانت كثيرا من ويلات الحروب للعصابات الحاقدة والمتمردة والمجرمة التي لاتعيش الا على نشر الشرور والدمار، مؤكدا ان محافظة ابين الشجاعة والابيه هي مصنع الرجال والبطولة وهي منبع القيادات والزعامات بداء من الرئيس سالمين وانتهاء بالرئيس هادي وهي اليوم تقف شامخة للتصدي لتلك العناصر الارهابية والخارجة على القانون، مشيدا بمستوى التدريب العسكري العالي الذي تلقوه خلال الفترة الماضية والذي سيسهم في تعزيز القدرات العسكرية بصورة فاعلة لكل جنود وصف وضباط اللواء 15 مشاة والذي اثبت تحمل مسؤوليته الوطنية بكل اقتدار .

من جانبة اكد قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاة ابو بكر حسين ان هؤلاء الابطال هم ثمرة العطاء والبذل العسكري المتميز والتدريب العسكري والقتالي العالي بما تلقوه من تدريبات ومهارات قتالية ستمكنهم من اداء مهامهم العسكرية بكل قوة واقتدار عاليين في اطار توجيهات القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة في الاعداد الجيد لكل منتسبي المؤسسة العسكرية. رافق المحافظ قائد القوات الخاصة العميد سليم صالح المحثوثي وعدد من القيادات العسكرية .

*من فضل الشبيبي


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