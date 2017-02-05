اختتمت المنظمة الدولية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية BAMRO دورة TPA ببروكسل والتي تتحدث موادها عن كيفية بناء شخصيات منفتحة على الاخر ومتعايشة معه وضرورة الإيمان بأن التطرّف والعنصرية هما أكثر الأمراض فتكا بالمجتمعات .

وضمت الدورة التي أقيمت في عاصمة المملكة البلجيكية بروكسل أكثر من 104 طالبا احتلت جمهورية العراق النسبة الأعلى من طلاب الدورة بعدد بلغ 80 طالبا بينما المملكة البلجيكية بالمرتبة الثانية ب 15 طالباً بعدها المملكة المغربية ب 5 بينما شارك 2 من جمهورية مصر العربية وطالب من دولة فلسطين وطالب من اليمن ، واستغرقت الدورة 3 أيام.

وشارك من اليمن بالدورة المحامي حميد الحجيلي الذي بدورة أكد بأن الدورة كانت ثرية بالخبرات والمعلومات وسبل القضاء على افكار العنصرية والتطرف.

واشار الحجيلي بأن الدورة ركزت على التخطيط للمبادرات التي تنبذ العنصرية والتطرف والاستراتيجيات الازمة لذلك ومعالجة سلبيات حياة الفرد والمجتمع

لافتا أنه سيحاول تطبيق ما تعلمه في الدورة باليمن التي تحتاج لنبذ العنصرية ومحاربة التطرف.

وحضر الاختتام السيد فؤاد حيدار نائب رئيس البرلمان البلجيكي والسيد أحمد خنوس رئيس عمدة مولمبيك بالإنابة والسيدة النائبة البرلمانية خديجة زموري عضوة البرلمان وممثلين عن حزب spa و حزب CDH وممثل عن حزب VLD وعدد من النخب السياسية والثقافية.

المزيد في أخبار وتقارير منظمة BAMRO الدولية لحقوق الانسان تقيم حفل اختتام دورة TPA عن مخاطر العنصرية والطائفية والتطرف اختتمت المنظمة الدولية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية BAMRO دورة TPA ببروكسل والتي تتحدث موادها عن كيفية بناء شخصيات منفتحة على الاخر ومتعايشة معه وضرورة الإيمان الرئيس السوداني: الوضع خطير في اليمن ولدينا قوات متواجدة الآن في عـدن كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، عن حيثيات قرار مشاركة السودان في عملية "عاصفة الحزم"، حيث أوضح بأن الملك سلمان بن عبد العزيز التقاه حينما كان وليا للعهد، وتحدثا (لودر) ستالينغراد الجنوب بسلاح كلاشنكوف يرابط (محمد) في مدخل بلدة لودر الجنوبي في اعقاب ساعات من مواجهات شرسة بين مسلحين مدنيين وعناصر تنظيم القاعدة، وهو أحد هجوم يشنه مسلحون من التنظيم