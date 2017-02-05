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الرئيس السوداني: الوضع خطير في اليمن ولدينا قوات متواجدة الآن في عـدن

الأحد 05 فبراير 2017 07:04 مساءً
عدن الغد/ العربية:

كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، عن حيثيات قرار مشاركة السودان في عملية "عاصفة الحزم"، حيث أوضح بأن الملك سلمان بن عبد العزيز التقاه حينما كان وليا للعهد، وتحدثا حول الوضع في اليمن ومدى خطورته.

وأضاف البشير لقناة "العربية":"نحن في السودان نشعر بأن الوضع في اليمن خطر علينا"، مشيرا إلى أن هذه وجهة النظر التي نقلها لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.

وبين أنه عندما أتت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضا عبر إرسال قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن.

وأكد أن هناك "قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة وإلى اليمن"، مبينا أن "إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع"، وذلك من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجديه في الموضوع".

وأشار إلى أن بلاده "لا تود أن تضيف لها مشاكل جديدة، تتمثل في الصراع السني الشيعي، وهو ما جعل السلطات تقوم بإغلاق المركز الثقافي، بسبب نشاطه الخطير جدا".


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كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، عن حيثيات قرار مشاركة السودان في عملية "عاصفة الحزم"، حيث أوضح بأن الملك سلمان بن عبد العزيز التقاه حينما كان وليا للعهد، وتحدثا
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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