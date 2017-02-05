مجلس الوزراء يناقش عملية صرف رواتب موظفي القطاع المدني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة عملية صرف رواتب موظفي القطاع المدني.



وحث المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضرورة الإسراع بعملية صرف الرواتب لبقية المحافظات بعد أن بدأت في صنعاء، وألزم كافة الوزراء والمحافظين باستكمال رفع موازناتهم العامة للعام 2017م لمناقشتها وإقرارها.



كما ناقش المجلس آلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن لشهر ديسمبر2016م التي يجري التحضير لها حاليا، وذلك بعد الإطلاع على تقارير لجان صرف المرتبات لشهر نوفمبر المنصرم ومعالجة المعوقات والعراقيل التي رافقت عملية الصرف، وأوصى بتفعيل صناديق الشهداء والجرحى في أسرع وقت.



كما استمع المجلس من محافظ محافظة تعز علي المعمري عن مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والصحية في المحافظة، ووقف على أهم المتطلبات التي تحتاجها المحافظ في ظل الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



وحيال ذلك وجه المجلس بضرورة الإسراع بصرف مرتبات القطاع المدني لمحافظة تعز، وكذلك سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بالمحافظة التي سبق التوجيهات بها.



ورفع مجلس الوزراء رسائل الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا على الجهود التي بذلوها في علاج جرحى الجيش والمقاومة في تعز.



وأقر المجلس مشروع اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا مع وزارة التعليم والعلم الروسي الاتحادية.



واستمع المجلس إلى رسالة أمهات المختطفين إلى الحكومة اليمنية حول معاناة المختطفين والمعتقلين في معتقلات الحوثيين وصالح، ووجه بتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين منهم، وصرف مساعدة مالية للآخرين، وأحال الموضوع إلى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والأمين العام ونائب وزير حقوق الإنسان لمراجعة الأسماء والكشوفات وإقرارها.



كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من وزارة حقوق الإنسان عن أبرز انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير 2015م وحتى ديسمبر 2016م.

المزيد في أخبار وتقارير إصابة 8 من المقاومة الجنوبية إثر استهدافهم بصاروخ حراري بالمخا أُصيب ثمانية من أفراد المقاومة الجنوبية، اليوم الأحد، بجروح متفاونة إثر استهدافهم بصاروخ حراري من قبل مليشيات الحوثي بمدينة المخا. وأكد مصدر بالمقاومة الجنوبية تقرير تشريح نهائي : الصحفي محمد العبسي توفي مختنقا بغاز أول أكسيد الكربون قال فريق كلف بمتابعة واقعة وفاة الصحفي اليمني محمد العبسي الذي توفي في ظروف غامضة قبل أكثر من شهر في صنعاء ان تقرير صادر عن هيئة تشريح عربية لجزء من جثمانه اوضح لكونها العمق الاستراتيجي لمدينة عدن هيئة الاستثمار بلحج تدعوا رؤوس الأموال للاستثمار في المحافظة دعت الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، كل المستثمرين ورؤوس الاموال، الى الاستثمار في محافظة لحج، باعتبارها العمق الاستراتيجي لعدن، وتشهد استقرار أمني لم تشهده