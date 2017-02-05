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هيئة الطيران المدني تنظم لقاءً تشاورياً لمدراء عموم المطارات بالمحافظات المحررة

الأحد 05 فبراير 2017 05:00 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

نظمت هيئة الطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن، اليوم ،اللقاء التشاوري الأول لمدراء عموم مطارات المحافظات المحررة وقيادات نقابات المطارات وذلك برعاية وزير النقل المهندس مراد الحالمي.

واكد وزير النقل على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي من أجل تبادل الخبرات بين المطارات لما من شأنه تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها و الخروج بحلول مشتركة، مشيراً الى ان مطارات المحافظات المحررة مؤمنة تماما و تنعم بالاستقرار الكامل و لا يوجد اي خطورة على عودة الرحلات اليها او أي دولة اخرى.

وشدد على ضرورة خلق واقع لهذه المطارات يتناسب مع العهد الجديد و انه لابد لهيئة الطيران المدني و الارصاد ان تباشر صلاحيتها من العاصمة عدن بشكل دائم، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة و التحالف العربي لإعادة تأهيل المطارات و كذا تشغيلها في ظل هذه الظرف الاستثنائي.

من جانبه اكد رئيس هيئة الطيران المدني و الأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ،على اهمية هذا اللقاء، مشيراً الى ان قيادات المطارات أبدت استعدادها و تواصلها على العمل مع الهيئة وتقديم التسهيلات أمام المسافرين.


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