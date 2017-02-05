قيادي ميداني بمقاومة كرش يضع سلاحه رهنا لتوفير احتياجات أفراده

قام القيادي الميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة كرش حبيب احمد سالم صباح اليوم الأحد الموافق 5-2-2017م بوضع سلاحه الشخصي كرهن لأحد تجار سوق الربوع تمهيدا لبيعه لسداد مديونية ماتم صرفه على أفراده في جبهة كرش.

وفي اتصال مع القيادي حبيب احمد سالم أفاد لنا : أنه أقدم على هذه الخطوة بعد أن بلغت مديونيته مايقارب المليون ومائتي ألف ريال يمني وهو صرفة ثمانية أشهر ماضية للأفراد التابعين له وذلك بعد توقف الدعم اللازم من التحالف وعبر الجهات المختصة.

وأضاف أن: مطالبة التجار بمستحقاتهم هو الأمر الآخر الذي جعله يقوم بذلك العمل واستشعاره للمسؤولية التي تقع على عاتقه للأفراد التابعين له والذين لم يستلموا مخصصات الصرفة منذ ثمانية أشهر ماضية.

وتساءل القيادي حبيب احمد عن أي مكان تذهب الصرفة المخصصة لجبهة كرش وأنه ليس القيادي الوحيد في الجبهة الذي يعاني من هذه المعاملة ولكن هناك قادة مواقع آخرين يعاملون بنفس الطريقه مستغربا في الوقت نفسه لماذا هذا الصمت من قبل هؤلاء.

ووجه القيادي حبيب رسالة مناشدة إلى قائد المنطقة اللواء فضل حسن محمد وقائد مجلس المقاومة في كرش الشيخ مختار السويدي وعمليات مقاومة كرش العقيد محمد فريد سعيد طالبهم فيها بالإلتفات لما يعانيه أفراد جبهة كرش منوها في الوقت نفسه أن مايحدث من سوء معاملة لأفراد جبهة كرش هي مسؤلية القادة المذكورين سابقا.

وأردف أنه لابد من المعنيين القيام بواجبهم تجاه أفراد جبهة كرش قبل أن تتدهور الجبهة ويذهب المقاتلون للبحث عن مصدر دخل يستطيعون من خلاله سداد مديونيتهم والتي تراكمت عليهم بسبب مرابطتهم في الجبهة وهو ماجعل التجار يطالبون بحقوقهم والتي تأخروا في سدادها بسبب توقف الصرفة من قيادة الجبهة.

يذكر أن هذه المناشدة لم تكن الأولى من نوعها والتي وجهها القيادي حبيب احمد سالم وسبقتها مناشدات عدة تم نشرها سابقا.

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