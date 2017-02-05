عُرض كتاب " تاريخ أندية عدن الرياضية نشأتها وتاريخها المعاصر" للباحث الجنوبي أحمد محسن أحمد، في المعرض الدولي للكتاب بقاهرة المعز.

وقد أشاد باحثون بما احتواه الكتاب من معلومات نادرة ولأول مرة تنشر عن تاريخ الرياضة في الجنوب، وعن زيارات الأندية المصرية إلى عدن، ومنها زيارة النادي الإسماعيلي في مطلع ستينات القرن الماضي، وزيارة منتخب عدن إلى مصر وخوضه مباريات مع الفرق المصرية، بدعوة من النادي الإسماعيلي.

وكذا عن استضافت عدن وأبين للتصفيات الأولى في كأس العالم، وكانت اليمن الجنوبي ضمن مجموعة (إيران والبحرين)، في العام 1984م.

وذكر المؤلف الذي كان ممثلا لليمن الجنوبي في قرعة تصفيات كأس العالم في بكين" انه طلب من مجموعة التي تضم بلاده الدعوة لخوض التصفيات في ملاعب عدن وأبين.

والكتاب يمثل الطبعة الأولى وصدر في العام 2014م.

والباحث يعد للطبع الثانية التي من المتوقع صدورها قريبا.

وتحصلت صحيفة عدن الغد على صورة من المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة جميل أحمد محمد مدير هيئة الكتاب بعدن وهو يستعرض كتاب أحمد محسن والذي يحكي عن مشواره الكروي وتاريخ الكرة في عدن، وبجانبه عدنان عبدالحبيب مدير مكتب مسواط.

المزيد في أخبار وتقارير كتاب (تاريخ أندية عدن الرياضية) في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة عُرض كتاب " تاريخ أندية عدن الرياضية نشأتها وتاريخها المعاصر" للباحث الجنوبي أحمد محسن أحمد، في المعرض الدولي للكتاب بقاهرة المعز. وقد أشاد باحثون بما احتواه الكتاب المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن اللواء عسيري يشن هجوما على ايران شن اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن هجوما على ايران ، "الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي . وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش