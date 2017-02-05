المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن اللواء عسيري يشن هجوما على ايران
اللواء احمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي باليمن
الأحد 05 فبراير 2017 11:27 صباحاً
متابعات(عدن الغد)بي بي سي :
متابعات(عدن الغد)بي بي سي :
شن اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن هجوما على ايران ، "الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخلاتها في دول الجوار.
وقال اللواء عسيري في تصريحات لـ"بي بي سي": "إن المجتمع الدولي في حاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران"، مضيفاً أنه "يجب على إيران العودة إلى حدودها، والكف عن تدخلاتها في العراق وسوريا واليمن."
وعن تأثير التوترات التي تشهدها المنطقة أوضح اللواء عسيري أن "التهديد الإيراني للمنطقة يزيد من تفاقم الصراعات"، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش
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