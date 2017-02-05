شن اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن هجوما على ايران ، "الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخلاتها في دول الجوار.

وقال اللواء عسيري في تصريحات لـ"بي بي سي": "إن المجتمع الدولي في حاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران"، مضيفاً أنه "يجب على إيران العودة إلى حدودها، والكف عن تدخلاتها في العراق وسوريا واليمن."

وعن تأثير التوترات التي تشهدها المنطقة أوضح اللواء عسيري أن "التهديد الإيراني للمنطقة يزيد من تفاقم الصراعات"، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش

المزيد في أخبار وتقارير المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن اللواء عسيري يشن هجوما على ايران شن اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن هجوما على ايران ، "الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي . وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش السلطات الاردنية تداهم منزل علي البخيتي وتعتقله لساعات داهمت قوة من الأمن الاردني في ساعة متأخرة من مساء السبت منزل السياسي اليمني "علي البخيتي" واعتقلته لساعات قبل ان يخلى سبيله لاحقا . وقال البخيتي ان قوة أمنية داهمت