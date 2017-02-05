اختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي .

وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه .

وقالت مصادر مقربة من حسين انه نقل إلى جهة غير معروفة من قبل مسلحي القاعدة .

المزيد في أخبار وتقارير المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن اللواء عسيري يشن هجوما على ايران شن اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن هجوما على ايران ، "الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي . وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش السلطات الاردنية تداهم منزل علي البخيتي وتعتقله لساعات داهمت قوة من الأمن الاردني في ساعة متأخرة من مساء السبت منزل السياسي اليمني "علي البخيتي" واعتقلته لساعات قبل ان يخلى سبيله لاحقا . وقال البخيتي ان قوة أمنية داهمت

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