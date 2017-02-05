عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي
الأحد 05 فبراير 2017 11:20 صباحاً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
اختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي .
وقالت مصادر "عدن الغد" ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه .
وقالت مصادر مقربة من حسين انه نقل إلى جهة غير معروفة من قبل مسلحي القاعدة .
تعليقات القراء
243648
[1] اقرأوا الفاتحة عليه
الأحد 05 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
من اعطى القاعدة المعلومات الاستخباراتية عن وقت مروره ، الجهاز الامني مخترق في ابين
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