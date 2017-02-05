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السلطات الاردنية تداهم منزل علي البخيتي وتعتقله لساعات

الأحد 05 فبراير 2017 10:01 صباحاً
عمان ((عدن الغد)) خاص:

داهمت قوة من الأمن الاردني في ساعة متأخرة من مساء السبت منزل السياسي اليمني "علي البخيتي" واعتقلته لساعات قبل ان يخلى سبيله لاحقا .

وقال البخيتي ان قوة أمنية داهمت منزله وصادرت أجهزة كمبيوترات وهواتف محمولة قبل ان تنقله إلى مركز للشرطة وتعيده لاحقا عقب ساعات .

وقال البخيتي موضحا حقيقة ماحدث على وقع أغنية عمار العزكي بلادي وان جارت علي عزيزة أعادني رجال الأمن الوقائي الأردني قبل قليل الى منزلي (الساعة الواحدة والربع بعد منتف الليل 5 يناير 2017م) بعد مداهمته وتفتيشه واعتقالي لساعة.

♦ كان تعاملهم جيد؛ الا ان توقيت المداهمة والتفتيش يثير الكثير من التساؤلات؛ حيث كان بإمكانهم تنفيذ المهمة نهاراً؛ إذا كان من دواعي أمنية لذلك.

♦ أبلغتهم ان القانون يمنع التفتيش مساءً لكنهم قالوا أن لديهم إذن من المدعي العام وأعطوني نسخة منه؛ وقاموا بضبط أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.

♦ الظريف أثناء التفتيش أنهم وأثناء بحثهم عن الكمبيوترات دلهم غاندي على كمبيوتر جوليا؛ بعد ان حاولت إخفائه؛ فقال لهم: باقي الكمبيوتر حق جوليا.

♦ تم اقتيادي الى مركز شرطة الرشيد وسألوني بعض الأسئلة المتعلقة بنشاطي وشخصيتي؛ فقلت لهم افتحوا مدونتي وصفحتي في الفيس وتويتر وستجدون كل شيء.

♦ كان تعاملهم جيد في مركز الشرطة وضيفوني قهوة ومضوني على كشف بالأجهزة التي أخذوها من المنزل وقالوا انهم سيعيدونها لاحقاً إذا لم احال الى القضاء.

♦ بعد انتهاء الاستجواب وتوقيع المحضر أعادوني الى المنزل حوالي الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل وطلبوا مني العودة لهم العاشرة صباح اليوم.

♦ وأثناء إعادتي للمنزل عبر لي الضابط عن اعجابه بعمار العزكي وقال إنه  صوت له؛ وفتح لي بسيارته أغنية عمار التي مطلعها بلادي وان جارت علي عزيزة.

♦ رفض المحققون إعطائي أي معلومة عن التهمة الموجهة لي وأسباب مداهمتهم للمنزل منتصف الليل؛ وقالوا غداً سيتضح لك كل شيء؛ تعال الساعة العاشرة صباح.

♦ ما أثار اعجابي أن أولادي كانوا اقوياء وكانوا يطلقون عبارات نقد لاذعة لهم اثناء تفتيش غرفهم؛ قال لهم غاندي: باقي الفراش والموكيت فتشوه.

♦ تحدثت فقط ليعرف الجميع الكارثة التي صنعناها جميعاً ببلدنا. وأصبحنا مباحين تداهم منازلنا في أنصاف الليالي في بلد عربي شقيق دون وجود سبب وجيه.

♦ وسألهم مصبار: من بلغ علينا؟؛ فرفضوا الإجابة؛ فقال لهم: الذي بلغ ....... (كلمة نابية)؛ فسكتوا؛ وأنا اتابع رد فعل أولادي القوي الذي اعجبني.

♦ للأمانة أن تعامل الشرطة الاردنية كان ودياً وراقياً؛ لولا ان توقيت المداهمة كان مزعج وغير مبرر؛ اضافة الى امتناعهم عن إبلاغي عن السبب.

♦ لولا أني أعرف ان السلطات الاردنية لا علاقة لها بالحوثيين لشككت أنهم وراء ما حصل؛ ففي نفس اليوم الذي يستدعى كامل الخوداني للتحقيق استدعى.

♦ ما أثار استغرابهم هو وجود عدد كبير من أجهزة التلفون في المنزل؛ فأخبرتهم بالبث المباشر على الفيس والتوتر واليوتيوب؛ ورأوا القواعد فاطمأنوا.

♦ اطمئن الجميع اننا بخير؛ واتشوق لجلسة التحقيق غداً؛ لمعرفة الأسباب؛ فما حصل بالنسبة لي قصة من قصص الغربة وفرصة للتدوين عن موضوع جديد.


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