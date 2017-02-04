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أخبار وتقارير

الجيش الاماراتي يعلن مقتل احد جنوده في اليمن

السبت 04 فبراير 2017 10:11 مساءً
ابوظبي (عدن الغد) وام:

اعلنت قيادة الجيش الاماراتي مقتل احد افرادها في العمليات العسكرية في اليمن .
وقالت وكالة الانباء الحكومية الاماراتية ان القيادة العامة للقوات المسلحة في الامارات اعلنت استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل بقواتها المشاركة في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.
ولم تورد الوكالة موقع استشهاد الوكيل الا انه يعتقد انه ربما يكون استشهد في معارك المخا .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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