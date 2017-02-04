قيادة الحزام الأمني لودر تعلن حظر التجوال في المدينة
السبت 04 فبراير 2017 09:07 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص
لودر (عدن الغد) خاص
أعلنت قيادة الحزام الأمني بمديرية لودر فرض حالة حظر التجوال من بعد الساعة الثامنة وحتى السادسة صباحا ابتداء من هذه الليلة في مدينة لودر ويسري الحظر على الدراجات النارية.
ويأتي حظر التجوال في مدينة لودر بعد اقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد التنظيم.
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