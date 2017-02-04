توافد المئات من مسلحي القبائل بمديرية لودر بمحافظة ابين للدفاع عنها وذلك عقب هجوم فاشل نفذته عناصر من تنظيم القاعدة فجر والسبت وأسفر عن مصرع 13 من عناصر التنظيم المتطرف .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان المئات من رجال القبائل وأفراد المقاومة الجنوبية توافدوا عصر يوم السبت إلى وسط مدينة لودر والى مقر إدارة الأمن دعما لما تبقى من القوات الأمنية في المديرية .

وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان المسلحين من أفراد القبائل والمقاومة الجنوبية أعلنوا نيتهم التصدي للجماعات المرتبطة بالقاعدة .

ويأتي هذا التحرك الطوعي وسط حالة من الغياب التامة للقوات الموالية لحكومة الشرعية والتي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة .

وعمت ابين حالة من الاستياء تجاه الموقف المتخاذل الذي ابدته الحكومة تجاه التطورات الاخيرة في لودر .

المزيد في أخبار وتقارير توافد المئات من مسلحي القبائل والمقاومة الجنوبية في ابين إلى مدينة لودر للدفاع عنها وسط حالة من الاستياء من حكومة الشرعية توافد المئات من مسلحي القبائل بمديرية لودر بمحافظة ابين للدفاع عنها وذلك عقب هجوم فاشل نفذته عناصر من تنظيم القاعدة فجر والسبت وأسفر عن مصرع 13 من عناصر التنظيم فريق العمل الامريكي من اجل الجنوب يخاطب البيت الابيض وجه فريق العمل الامريكي من اجل جنوب اليمن (يضم عدد من قيادات ونشطاء من ابناء الجنوب في المهجر الامريكي) رسالة الى مستشار الامن القومي الامريكي الجنرال (فلين) طالبه رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يشارك في مؤتمر إقليمي بدبي غادر عدن صباح يوم السبت الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إلى القاهرة في طريقه إلى دبي للمشاركة في اعمال المؤتمر اﻻقليمي الذي تنظمه