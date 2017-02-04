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توافد المئات من مسلحي القبائل والمقاومة الجنوبية في ابين إلى مدينة لودر للدفاع عنها وسط حالة من الاستياء من حكومة الشرعية

السبت 04 فبراير 2017 06:30 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:

توافد المئات من مسلحي القبائل بمديرية لودر بمحافظة ابين للدفاع عنها وذلك عقب هجوم فاشل نفذته عناصر من تنظيم القاعدة فجر والسبت وأسفر عن مصرع 13 من عناصر التنظيم المتطرف .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان المئات من رجال القبائل وأفراد المقاومة الجنوبية توافدوا عصر يوم السبت إلى وسط مدينة لودر والى مقر إدارة الأمن دعما لما تبقى من القوات الأمنية في المديرية .

وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان المسلحين من أفراد القبائل والمقاومة الجنوبية أعلنوا نيتهم التصدي للجماعات المرتبطة بالقاعدة .

ويأتي هذا التحرك الطوعي وسط حالة من الغياب التامة للقوات الموالية لحكومة الشرعية والتي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة .

وعمت ابين حالة من الاستياء تجاه الموقف المتخاذل الذي ابدته الحكومة تجاه التطورات الاخيرة في لودر .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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