رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يشارك في مؤتمر إقليمي بدبي

غادر عدن صباح يوم السبت الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إلى القاهرة في طريقه إلى دبي للمشاركة في اعمال المؤتمر اﻻقليمي الذي تنظمه جمعية الامارات لحقوق الإنسان والمقرر انعقاده يومي 6-7 فبراير الحالي ، والذي يهدف إلى خلق موقف ورؤية وتوجه لعمل منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لمواجهة افكار التطرف والتعصب والتمييز والتحريض على الكراهية بين الناس.

وأوضح اﻻستاذ محمد قاسم نعمان :"أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يشرفه المشاركة في هذا المؤتمر اﻻقليمي لما يحمله من أهداف غاية في الأهمية وبالذات في الظروف التي تمر بها منطقتنا العربية والعالم.. كما يسعده العمل مع جمعية الامارات لحقوق اﻻنسان من اجل خلق موقف موحد لمنظمات المجتمع المدني اﻻقليمية المشاركة في هذا المؤتمر.. وكذا مع المنظمات الدولية التي ستشاركنا في العمل في هذه المواقف والتوجهات والاهداف".

وحيا الأستاذ محمد قاسم نعمان مبادرة جمعية الإمارات لحقوق اﻻنسان في الدعوة لعقد هذا المؤتمر الإقليمي والذي سيكرس أعماله أيضا - كما بينت رسالته- إلى تكريس وتعزيز التسامح والتعايش اﻻنساني بين الجميع.. اضافة الى مكافحة التعصب والكراهية والعنف والتطرف ورفض الآخر.. والتي تحمل في مضامينها اﻻهداف السامية لحقوق الانسان.

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