الإمارات تعلن عن تكفلها بعلاج 1500 من جرحى الجيش والمقاومة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن تكفلها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية، وذلك في إطار ما أعلنته في مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني خلال العام الجاري 2017م.

كما ستتحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أيضا تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للجرحى للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء المعارك التي تشهدها البلاد حالياً.

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