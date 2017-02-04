الإمارات تعلن عن تكفلها بعلاج 1500 من جرحى الجيش والمقاومة
السبت 04 فبراير 2017 04:46 مساءً
عدن الغد/ أبوظبي:
عدن الغد/ أبوظبي:
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن تكفلها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية، وذلك في إطار ما أعلنته في مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني خلال العام الجاري 2017م.
كما ستتحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أيضا تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للجرحى للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء المعارك التي تشهدها البلاد حالياً.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها