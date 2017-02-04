مصدر امني : القوة العسكرية التي تحركت من زنجبار وصلت إلى شقرة ويقودها عبداللطيف السيد

قال مصدر امني ان القوة العسكرية التي شوهدت وهي في طريقها من زنجبار في طريقها إلى لودر توقفت في مدينة شقرة الساحلية .

وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان القوة الأمنية كان على راسها القيادي في الحزام الأمني عبداللطيف السيد موضحا أنها توجهت صوب شقرة حيث تمركزت هناك .

واكد المصدر ان القيادات العسكرية تدرس امكانية دفع قوات اضافية صوب لودر خلال الايام القادمة .

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