مصدر امني : القوة العسكرية التي تحركت من زنجبار وصلت إلى شقرة ويقودها عبداللطيف السيد
السبت 04 فبراير 2017 03:34 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر امني ان القوة العسكرية التي شوهدت وهي في طريقها من زنجبار في طريقها إلى لودر توقفت في مدينة شقرة الساحلية .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان القوة الأمنية كان على راسها القيادي في الحزام الأمني عبداللطيف السيد موضحا أنها توجهت صوب شقرة حيث تمركزت هناك .
واكد المصدر ان القيادات العسكرية تدرس امكانية دفع قوات اضافية صوب لودر خلال الايام القادمة .
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