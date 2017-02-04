المخا : معركة تبدو اطول من كل التوقعات
المخا ((عدن الغد)) خاص:
لايبدو ان نهاية قريبة لمعركة الساحل الغربي في مدينة المخا بمحافظة الحديدة تلوح في الأفق وذلك عقب تمكن القوات الموالية للحوثيين وصالح من امتصاص صدمة هجوم واسع انتهى خلال ايامه الأول بطرق ابواب المدينة من جميع اتجاهاتها .
وشنت قوات من الجيش والمقاومة الجنوبية قبل أكثر من اسبوعين هجوما واسع النطاق تمكن من السيطرة على مدينة ذوباب وصولا إلى دخول اطراف مدينة المخا الساحلية وهي ثاني اكبر مدينة يمنية على الساحل الغربي اليمني بعد الحديدة .
وبدأ انهيار القوات الموالية للحوثيين بمدينة ذوباب سريعا وصولا إلى مدينة المخا التي تمكنت القوات من الوصول إليها سريعا خلال يومين.
وقالت قيادات عسكرية جنوبية تقود الحملة العسكرية لعدن الغد ان انتشار مسلحي الحوثي وسط احياء سكنية بمدينة المخا عرقل دخول القوات إلى المدينة .
ومنحت هذه الفرصة القوات الموالية للحوثيين وصالح ترتيب اوضاعها مجددا ونشر قواتها في اماكن مختلفة وتلقي تعزيزات من مناطق مختلفة .
ومع تزايد معضلة المدنيين المحاصرين داخل المدينة تبدو ترتيبات معركة المخا قد تطول أكثر مما هو متوقعا لها .
واطلقت القوات الحكومية قبل أسابيع عملية عسكرية سمتها الرمح الذهبي وقالت ان الهدف منها تحرير كافة مناطق الشريط الساحلي الغربي في اليمن .
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