شهود : قوة عسكرية في طريقها إلى لودر
السبت 04 فبراير 2017 03:01 مساءً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
قال مسافرون على طريق شقرة زنجبار ان أطقم عسكرية ومدرعات شوهدت وهي في طريقها إلى لودر صباح يوم السبت .
وقال المسافرون لعدن الغد ان عدد من المدرعات وعلى متنها عدد من الجنود شوهدت وهي في طريقها إلى لودر .
ولم تعرف القوة العسكرية المتجهة إلى لودر أي جهة عسكرية تتبع .
وانسحبت قوات الحزام الأمني من لودر يوم الخميس الماضي إلا ان جهات عسكرية قالت ان قوة عسكرية ستحل محل القوة المنسحبة .
تعليقات القراء
243518
[1] بيع باتيس .. والله ما بيعه!
السبت 04 فبراير 2017
نجيب الخميسي | عدن
ارسال قوة وانسحاب قوة صار وكأنه عمليات كر وفر.. اتقوا الله يا حكومة.. المسألة هي محاولة ارباك للوضع في بعض مناطق ابين.. ونظن ايضا ان ماحصل مؤخرا في ابين جاء كنتيجة منتظرة من القاعدة بعد عملية ترامب الاخيرة.. ارادت القاعدة ان تقول : " هاانحن لانزال باقين كما كنا قبل تلك العملية".. مناطق ابين التي تنتشر فيها القاعدة تستدعي بقاء قوات امنية رادعة في مواقع ثابتة لا قوات تذهب من عدن وتعود اليها.. ابناء ابين في العاصمة يعتبرون ابين منشأهم ولكن عدن فندق خمس نجوم.. هؤلاء المرابطون في عدن من قادة وضباط وقياديين الا تهمهم ابين؟ ولماذا عندما قبل الشرفاء البقاء هناك في احزمة امنية تؤمن مدن ابين قطعت رواتبهم وهمشتهم سلطات معاشيق؟! المسألة فيها "ان" كما يقال.. هل بدأنا نقلد عفاش ونسترزق من امريكا لكي نحارب القاعدة ولكن اذا ما اعطونا البخشيش مقدما؟!!
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها