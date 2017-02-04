شهود : قوة عسكرية في طريقها إلى لودر

قال مسافرون على طريق شقرة زنجبار ان أطقم عسكرية ومدرعات شوهدت وهي في طريقها إلى لودر صباح يوم السبت .

وقال المسافرون لعدن الغد ان عدد من المدرعات وعلى متنها عدد من الجنود شوهدت وهي في طريقها إلى لودر .

ولم تعرف القوة العسكرية المتجهة إلى لودر أي جهة عسكرية تتبع .

وانسحبت قوات الحزام الأمني من لودر يوم الخميس الماضي إلا ان جهات عسكرية قالت ان قوة عسكرية ستحل محل القوة المنسحبة .

المزيد في أخبار وتقارير سياسة ترامب في اليمن: سيناريوهات محتملة يثير قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” مقاليد البيت الأبيض الكثير من المخاوف، وتدور معظم هذه المخاوف حول السياسة الخارجية التي ستتبعها إدارة موظفو وزارة الخارجية يبعثون برسالة إلى المخلافي بعثت نقابة وزارة الحارجية برسالة عاجلة إلى وزير خارجية اليمن جاء فيها " الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تحية طيبة وبعد... الموضوع / إيضاح النقابة تفصيلاً وكيل وزارة الإعلام: تلفزيون عدن تعرض لسرقة سياسية وتخريبية لعرقلة عودة البث من عدن قال وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر أن مبنى تلفزيون قناة عدن قد تعرض لسرقة سياسية وتخريبية لتعطيل عودة بث القناة من العاصمة عدن. وأضاف ناصر أن استيديوهات القناة

تعليقات القراء



