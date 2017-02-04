MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 04 فبراير 2017 04:24 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير شهود : قوة عسكرية في طريقها إلى لودر
أخبار وتقارير

شهود : قوة عسكرية في طريقها إلى لودر

السبت 04 فبراير 2017 03:01 مساءً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:

قال مسافرون على طريق شقرة زنجبار ان أطقم عسكرية ومدرعات شوهدت وهي في طريقها إلى لودر صباح يوم السبت .

وقال المسافرون لعدن الغد ان عدد من المدرعات وعلى متنها عدد من الجنود شوهدت وهي في طريقها إلى لودر .

ولم تعرف القوة العسكرية المتجهة إلى لودر أي جهة عسكرية تتبع .

وانسحبت قوات الحزام الأمني من لودر يوم الخميس الماضي إلا ان جهات عسكرية قالت ان قوة عسكرية ستحل محل القوة المنسحبة .

 


المزيد في أخبار وتقارير
سياسة ترامب في اليمن: سيناريوهات محتملة
يثير قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” مقاليد البيت الأبيض الكثير من المخاوف، وتدور معظم هذه المخاوف حول السياسة الخارجية التي ستتبعها إدارة
موظفو وزارة الخارجية يبعثون برسالة إلى المخلافي
بعثت نقابة وزارة الحارجية برسالة عاجلة إلى وزير خارجية اليمن جاء فيها " الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية   تحية طيبة وبعد... الموضوع / إيضاح النقابة تفصيلاً
وكيل وزارة الإعلام: تلفزيون عدن تعرض لسرقة سياسية وتخريبية لعرقلة عودة البث من عدن
قال وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر أن مبنى تلفزيون قناة عدن قد تعرض لسرقة سياسية وتخريبية لتعطيل عودة بث القناة من العاصمة عدن. وأضاف ناصر أن استيديوهات القناة


تعليقات القراء
243518
[1] بيع باتيس .. والله ما بيعه!
السبت 04 فبراير 2017
نجيب الخميسي | عدن
ارسال قوة وانسحاب قوة صار وكأنه عمليات كر وفر.. اتقوا الله يا حكومة.. المسألة هي محاولة ارباك للوضع في بعض مناطق ابين.. ونظن ايضا ان ماحصل مؤخرا في ابين جاء كنتيجة منتظرة من القاعدة بعد عملية ترامب الاخيرة.. ارادت القاعدة ان تقول : " هاانحن لانزال باقين كما كنا قبل تلك العملية".. مناطق ابين التي تنتشر فيها القاعدة تستدعي بقاء قوات امنية رادعة في مواقع ثابتة لا قوات تذهب من عدن وتعود اليها.. ابناء ابين في العاصمة يعتبرون ابين منشأهم ولكن عدن فندق خمس نجوم.. هؤلاء المرابطون في عدن من قادة وضباط وقياديين الا تهمهم ابين؟ ولماذا عندما قبل الشرفاء البقاء هناك في احزمة امنية تؤمن مدن ابين قطعت رواتبهم وهمشتهم سلطات معاشيق؟! المسألة فيها "ان" كما يقال.. هل بدأنا نقلد عفاش ونسترزق من امريكا لكي نحارب القاعدة ولكن اذا ما اعطونا البخشيش مقدما؟!!



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بحديثه لاول مرة عن سبب حرب 86 هادي يثير جدلا سياسيا في الجنوب
بعد هجوم فاشل ومقتل 13 من عناصره ..ليلة دامية لتنظيم القاعدة في لودر
قائد معركة تحرير المخا : معركتنا ليست بطابع جهوي ولامناطقي وهي لاجل استعادة الشرعية
بحضور مستشار الرئيس المفلحي وعدد من القيادات والشخصيات.. الجوهري يقيم مأدبة غداء بمناسبة ارتزاقه بمولود أسماه بأحد الشهداء
الحالمي : ليس من العقل ان نرسل جيشنا ومقاومتنا الجنوبية الى الشمال وابين ومكيراس وشبوة لا تزال تحت سيطرة الحوثي وقوات عفاش
مقالات الرأي
أنا مصدومٌ .. وكفى!!لرحيلك يا "مصطفى"يا أروع الناس سريرةً وصفاءْما حملتَ حقداً ولا جفاءْوالحديث عن بطل
زادت في الفترة الاخيرة ..(اضرابات عمال المصافي) بعدن.. ولمّا تسألهم لشوه تضربوا عن العمل ..؟ يقلوّلك .. نحنا بلا
ثمة مواجهة سياسية مؤجّلة بين الاستقلاليين الجنوبيين والشرعية اليمنية التي اتخذت من عاصمة الجنوبيين عدن
 اليوم يقف العالم أمام شاشات التلفزيون متسمرا وهو يشاهد متعهد المصارعة الأمريكية ترامب يتربع على كرسي
في ذكرى النكبة لحرب 1948م في فلسطين والتي تصادف 15/ مايو 2017م القادم ، تكون القضية الفلسطينية وثورتها المتواصلة
أبين التي كانت تحتل المرتبة رقم (3) في الترتيب العددي للمحافظات الجنوبية منذ الاستقلال الأول لدولة الجنوب حتى
أي معنى للهجوم الذي تعرّضت له حديثا فرقاطة سعودية قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني؟ هناك معنيان، في أقلّ
الجميل في الرئيس عبدربه منصور هادي انه عندما يتحدث عن قضايا الماضي، يتحدث بصدق مطلق وبعيدا عن أي حسابات
ربما تكون محافظة أبين هي المحافظة الأكثر تضررا من الأحداث العاصفة التي تشهدها البلد منذ العام 2011، عندما عمد
الذي يصير اليوم في العاصمة عدن شيء لا يعقل  ومن غير المعقول أبدا القبول به أو السكوت عنه وتحمل المواطن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
زواج مبارك آل الخنبشي وآل با بشير
مبارك المولود
وفيات
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل
صبرآ ال العيسائي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017