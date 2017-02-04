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وزير الادارة المحلية: مليشيات الحوثي تحتجز المعونات الاغاثية المخصصة لتعز بميناء الحديدة

وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح
السبت 04 فبراير 2017 10:55 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح"ان القواقل الاغاثية المخصصة لمديريات تعز مازالت محتجزة في ميناء الحديدة وترفض المليشيا الانقلابية الافراج عنها".

واضاف فتح " أن المليشيا قامت باحتجاز عدد من المعونات الاغاثية المخصصة لمديرية جبل حبشي والمواسط في نقطة البرح التابع للمليشيا الانقلابية، وترفض الافراج عنها".

مشيراً الى بعض القوافل محتجزة في بعض تلك النقاط منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأكد وزير الادارة المحلية أن بعض المعونات الاغاثية محتجزة لاكثر من ثلاثة اشهر في النقاط التابعة للمليشيا الانقلابية على مداخل محافظة تعز، وتقوم المليشيا بمصادرة عدد كبير منها.

وطالب الوزير فتح المنظمات الدولية ادانة مثل هذه الاعمال والتصرفات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، مشيراً الى ان هذه الاعمال زدات بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في اليمن.

كما طالب فتح المنظمات الاممية العاملة في مناطق المليشيا الانقلابية الى العمل عن بحث بدائل الى ايصال المساعدات الى المناطق المتضرره وضمان ايصال المساعدات الى المحتاجين، معبراً عن ادانته لتصرفات المليشيا الانقلابية وصمت المنظمات الدولية عن ادانة تلك الافعال التي وصف بأنها زادت من تردي الاوضاع الانسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

ولفت وزير الادارة المحلية الى ان اعمال نهب المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقوم بها المليشيا تزداد كل يوم، مطالباً بتصرف حازم من قبل المنظمات الدولية وخصوصاً برنامج الغذاء العالمي ايزاء هذه الاعمال والضغط على المليشيا وكشفها امام الرأي العام الدولي على تلك الاعمال التي تقوم بها.

كما ثمن فتح دور الهلال الاحمر الكويتي الذي استجاب لنداء اللجنة العليا للاغاثة في تقديم المساعدات الاغاثية العاجلة لمديرية عتمه و الذي يقوم باعداد حملة اغاثية للمديرية المتضرره من الزلزال الذي ضربها قبل اشهر، عبر مؤسسة فجر الامل الخيرية، معرباً عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب على جهودهم الاغاثية التي يقدمونها لاشقائهم في اليمن.

 

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وزير الادارة المحلية: مليشيات الحوثي تحتجز المعونات الاغاثية المخصصة لتعز بميناء الحديدة
قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح"ان القواقل الاغاثية المخصصة لمديريات تعز مازالت محتجزة في ميناء الحديدة وترفض المليشيا




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