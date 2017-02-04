وصلت فجر اليوم الجمعة طائرة تابعة لقوات التحالف العربي لاجلاء جرحى المعارك الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في جبهة المخا.

وغادر في الرحلة 26 جريح من العاصمة عدن الى مستشفيات الخارج بطائرة تابعة للتحالف العربي ومن بين الجرحى معاذ الميسري الذي تعرض لإصابة بصاروخ حراري اخترق جسده وسكن فخذه الأيمن.

وحسب تصريح للقيادي ابو زرعة المحرمي ان طائره تابعه للتحالف العربي أقلت 26 جريح حالتهم استدعت سرعة تسفيرهم لتلقي العلاج في الخارج.

وأكد المحرمي ان دفعة قادمة يتم الترتيب لتسفيرها للخارج

وثمن ابو زرعه دور قوات التحالف العربي في جبهات القتال وفي الدعم اللوجستي وبالتحديد الإهتمام بالجرحى.

وحسب مصدر طبي أنه خلال الأيام التي وصل فيها الجرحى الى مستشفيات عدن اجريت لهم اسعافات اولية وعمليات جراحية ولكن خطورة إصابات البعض استدعت تسفيرهم للخارج.

وأشار المصدر إن جهودا جبارة بذلت من قبل القيادة التحالف العربي في عدن لتسفير الجرحى تكللت بالنجاح

بتسفير عدد من الجرحى خلال الأسابيع الماضية.

ومن جانبهم اسر الاسرى عبروا عن شكرهم وتقديرهم للتحالف العربي جراء هذه اللفتة التي اتت في وقت الجرحى كانوا بحاجه ماسه للسفر بهم قبل فوات

الآوان وهذا ما بادرت به دول التحالف العربي .

المزيد في أخبار وتقارير قوات التحالف تقوم باجلاء جرحى معارك المخا إلى الخارج وصلت فجر اليوم الجمعة طائرة تابعة لقوات التحالف العربي لاجلاء جرحى المعارك الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في جبهة المخا. وغادر في الرحلة 26 جريح من العاصمة عدن بعد هجوم فاشل ومقتل 13 من عناصره ..ليلة دامية لتنظيم القاعدة في لودر مني تنظيم القاعدة بخسارة فادحة في الارواح عقب هجوم فاشل نفذه العشرات من عناصره واستهدف مقر إدارة الأمن بمدينة لودر فجر يوم السبت. وهاجم مسلحون من التنظيم مقر إدارة هجوم فاشل للقاعدة استهدف ادارة الامن بلودر فشل هجوم مسلح نفذته عناصر القاعدة في السيطرة على مبنى ادارة الامن بمديرية لودر فجر اليوم السبت.وقال شهود عيان ان مسلحون من ابناء المدينة و منتسبون لادارة الامن