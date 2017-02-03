قائد معركة تحرير المخا : معركتنا ليست بطابع جهوي ولامناطقي وهي لاجل استعادة الشرعية
الجمعة 03 فبراير 2017 11:12 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال قائد معركة تحرير المخا القائد ابو زرعة المحرمي ان القوات التي تخوض معارك تحرير المدينة من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح لاتحمل اي طابع جهوي ولا مناطقي مؤكدا ان بين صفوف المقاتلين العشرات من ابناء منطقة المخا والمناطق المجاورة لها .
وقال المحرمي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان خلع اي مسميات او توصيفات مناطقية للقوات التي تحرر المخا اليوم لايعبر عن رؤية قيادة هذه القوات .
واضاف بالقول :" نحن ذهبنا الی المخا من اجل نصرة أخواننا واهل بلدنا من تسلط الحوثة واذناب إيران لان وجودهم وتسلطهم سيشكل خطرا علی اليمن والدول المجاورة ولم نذهب باسم مقاومة معينة ، او شعارات سياسية إنما ذهبنا لنصرة الحق ودفع الظلم والوقوف مع الشرعية اليمنية وأهداف التحالف العربي لأن الهدف نبيل .
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