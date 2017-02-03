قوات الجيش والمقاومة بكرش تشن هجوم على مواقع الحوثيين
المقاومة بجبهة كرش "عدن الغد"
الجمعة 03 فبراير 2017 07:17 مساءً
كرش (عدن الغد)خاص:
كرش (عدن الغد)خاص:
شنت قوات الجيش المسنود بالمقاومة الجنوبية هجوما عنيفا على مواقع المليشات في جبهة كرش بمحافظة لحج.
وقال فضل صالح ناصر الناطق والمتحدث الميداني في الجبهة في كتيبة الشهيد عبدالكريم القطيبي المسماة كتيبة الموت أن العملية الهجومية الكبيرة المباغتة التي شنت ضد قوات العدو في صباح يوم الخميس أدت إلى خسارة كبيرة في صفوفه من العتاد والاروح وسقوط جثثهم على التلال فيما أفاد أن هناك ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى من قوات الجيش والمقاومة.
وقد تمت السيطرة على عدد من المواقع علماً أن في اليومين الأخيرين أشتدت وتيرة المواجهات في جبهة كرش في ظل غياب ومساندة للقوة المرابطة هناك.
* من رائد الغزالي
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