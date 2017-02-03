قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن مما تسبب في انفجار قتل اثنين من أفراد الطاقم.

المزيد في أخبار وتقارير اجتماع امني رفيع المستوى لمناقشة انسحاب قوات الحزام الأمني من ابين قال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ان اجتماع رفيع سيضم قيادات أمنية وعسكرية وسيعقد صباح يوم السبت بعد سيناقش قضية انسحاب قوات الحزام الأمني في ابين . وقال قوات الجيش والمقاومة بكرش تشن هجوم على مواقع الحوثيين شنت قوات الجيش المسنود بالمقاومة الجنوبية هجوما عنيفا على مواقع المليشات في جبهة كرش بمحافظة لحج. وقال فضل صالح ناصر الناطق والمتحدث الميداني في الجبهة في كتيبة مسؤولان أمريكيان: الجيش الأمريكي ينشر مدمرة قبالة ساحل اليمن قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد