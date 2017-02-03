مواطنون بالممدارة يناشدون السلطات اعادة فتح مكتب بريدها
الجمعة 03 فبراير 2017 06:57 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
ناشد عدد من أهالي منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان م / عدن بضرورة فتح بريد الممدارة لمزاولة عمله ومهامه لخدمة المواطنين كبقية فروع البريد بالمحافظة .
وقال الأهالي ان أن البريد مغلق منذ الحرب وأستمر بالإغلاق حتى بعد تحرير كامل مديريات محافظة عدن من مليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية .
وتسأل الأهالي لماذا تستمر عملية إغلاق بريد الممدارة رغم هناك شباب من أفراد المقاومة والمواطنين سيقومون على الحراسة موضحين ان موقع البريد يقع وسط الحي والقاطنين من السكان وهم من يقوم بحراسته.
وبدورهم ناشدوا مدير الهيئة العامة للبريد بعدن والسلطة المحلية العمل على سرعة فتح البريد لخدمة المواطنين وخاصة كبار السن والنساء الذين يتسلمون معاشاتهم عبر مكاتب بريد بعيدة عن مساكنهم.
*من فهد قائد
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