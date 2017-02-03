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الحالمي : ليس من العقل ان نرسل جيشنا ومقاومتنا الجنوبية الى الشمال وابين ومكيراس وشبوة لا تزال تحت سيطرة الحوثي وقوات عفاش

العمدي طيار عادل الحالمي
الجمعة 03 فبراير 2017 06:28 مساءً
عدن " عدن الغد" خاص

اكد مستشار وزير الداخلية وقائد المقاومة الجنوبية العميد طيار عادل الحالمي  ان محافظة ابين خاصرة الجنوب وقلق الجميع عليها يدل عن مدى حبهم لها وخوفهم عليها، والجنوبيون جميعا يعرفون أهمية محافظة أبين وأهمية كل محافظات الجنوب

 

 وقال في تصريح صحفي ان الانتصارات  الميدانية على قوات الاحتلال اليمني اظهر قدرة القيادة الجنوبية والجندي والمقاوم الجنوبي في صنع الانتصارات وتعرية قادة الشمال وجنودهم الذين يدعون انهم مع الشرعية مشيرا ان الشعب في الجنوب فخور بكل القيادات الجنوبية التي تقاتل خارج حدودها .

 

وأشار ان المقاتلين الجنوبيين ذاهبون لتحرير الشمال بينما قيادات وجيوش الشمال الذي لم يبخل عليهم التحالف بدعم السخي لا يحركون ساكن قائلا " انتم تحررون الشمال وتقاتلون في جميع جبهات القتال بينما القاعدة تستولي على ابين وربما ستدخل العاصمة الحبيبة عدن ولحج فخلاياها تتوارى في كل مكان بينما قيادات الشمالية من امثال المقدشي وجيش الشمال ينتظرون لحظة هلاككم ولحظة سقوط عدن بيد قاعدتهم التي هي وجههم الاخر .

 

واضاف الحالمي  انهم يزجون في الجيش الجنوبي في وحل كبير وليس من العقل ان نرسل جيشنا ومقاومتنا الجنوبية الى الشمال وابين ومكيراس وشبوة ومناطق اخرئ لا تزال تحت سيطرة الحوثي وقوات عفاش وتحت ما يسمئ الارهاب.

 

وقال " لا شك ان الكل يعرف محافظة ابين واهمية هذة المحافظة وموقعها الاستراتيجي حيث تمثل ابين العمود الفقري للمحافظات الجنوبية  فكل السياسيين ينضرون لها نضرة مختلفة لاهميتها ولكن هذة المحافظة تحاك عليها المؤامرات من جميع الاطراف والنخب والاحزاب السياسية " نحن لسنا ضد تحرير الشمال من مليشيات الحوثي وعفاش ولكن هناك اولويات لا يمكن تجاهلها وليس من المعقول او المنطق ان نذهب شمالآ والارض التي ضحينا من اجلها مكشوفة ولا يزال العدو يتربص بناء.

 

واردف الحالمي قائلآ   يجب علينا اولآ تطهير دولة الجنوب ثم تامينها من اي خطر او تهديد قد يحدق بها ثم ننطلق مع دول التحالف لتحقيق كل الاهداف بشروط تخدم قضية وهدف الجنوبيين.

 

واختتم الحالمي تصريحة قائلآ  اني اشكر كل من وهبو ارواحهم ومالهم وكل ما يملكون لا جل الجنوب لينال الحرية ويستعيد دولته الجنوبية كاملة السيادة على تراب ارضة .

 

*من اسامة العمودي

 


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