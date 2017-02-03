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منشورات لطيران التحالف تدعو المدنيين بالمخا للإبتعاد عن تجمعات الميليشيا

الجمعة 03 فبراير 2017 02:49 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:

دعت منشورات القت بها طائرات التحالف العربية السكان المحليون وسط مدينة المخا من الابتعاد عن مواقع تجمعات ميليشيا الحوثي وسط المدينة .

وقال سكان محليون لعدن الغد ان طائرات مروحية القت منشورات ورقية دعت السكان إلى الابتعاد عن تجمعات عناصر الميليشيا .

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة والجيش وقوات موالية للحوثيين وصالح وسط مدينة المخا منذ أكثر من اسبوع.

*من نبيل القعيطي


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منشورات لطيران التحالف تدعو المدنيين بالمخا للإبتعاد عن تجمعات الميليشيا
دعت منشورات القت بها طائرات التحالف العربية السكان المحليون وسط مدينة المخا من الابتعاد عن مواقع تجمعات ميليشيا الحوثي وسط المدينة . وقال سكان محليون لعدن الغد ان
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