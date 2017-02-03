منشورات لطيران التحالف تدعو المدنيين بالمخا للإبتعاد عن تجمعات الميليشيا
الجمعة 03 فبراير 2017 02:49 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
دعت منشورات القت بها طائرات التحالف العربية السكان المحليون وسط مدينة المخا من الابتعاد عن مواقع تجمعات ميليشيا الحوثي وسط المدينة .
وقال سكان محليون لعدن الغد ان طائرات مروحية القت منشورات ورقية دعت السكان إلى الابتعاد عن تجمعات عناصر الميليشيا .
وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة والجيش وقوات موالية للحوثيين وصالح وسط مدينة المخا منذ أكثر من اسبوع.
*من نبيل القعيطي
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