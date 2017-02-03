منشورات لطيران التحالف تدعو المدنيين بالمخا للإبتعاد عن تجمعات الميليشيا

مقالات الرأي

صالح ابوعوذل هادي شاهد على العصر.. حرب الرفاق كانت من أجل الوحدة! الجميل في الرئيس عبدربه منصور هادي انه عندما يتحدث عن قضايا الماضي، يتحدث بصدق مطلق وبعيدا عن أي حسابات

د.عيدروس النقيب أبين. . .هل هو الإهمال أم النسيان؟ ربما تكون محافظة أبين هي المحافظة الأكثر تضررا من الأحداث العاصفة التي تشهدها البلد منذ العام 2011، عندما عمد

أحمد بوصالح قطاع الخدمات بعدن .. في (حاجة ) غلط الذي يصير اليوم في العاصمة عدن شيء لا يعقل ومن غير المعقول أبدا القبول به أو السكوت عنه وتحمل المواطن

د. ياسين سعيد نعمان بدون وطن لن نكون غير أوجاع تتأوه وترتحل... اكبر خدعة شربها الضعفاء هي ان القانون في نظام غير عادل انما وضع لحمايتهم .. الحقيقة عكس ذلك .. القانون وضع

علي حسين البجيري أبين متهومة بالإرهاب والإرهاب والتموين يأتي من خارجها أبين الخير والثروة والتاريخ والشهامة والكرم والعروبة والممر البحري الدولي الهام للعالم كله ابين العمود

وائل لكو قرار مجلس الجامعة في اجتماع مجلس جامعة عدن الأخير أقر المجلس جملة من القرارات الهامة سنقف عند أبرزها وهي :1- انشاء قسم

احمد محمود السلامي وكيل وزارة الإعلام يرتكب مقالاً في حق إذاعة عدن ! لا شيء يثير الوجع في القلب أكثر من أن ترى مسئولاً في وزارة الإعلام يكتب عن إذاعة عدن بضعة كلمات مجافية للحقيقة

فهــد البرشاء لماذا أبين يا إمارات الخير ؟ هكذا وبكل بساطة تُستثنى (أبين) من خطة المشاريع الإماراتيه للعام2017م دون أدنى سبب يذكر أو ذنب لايغتفر،تُشطب

محمد بالفخر ترامبات العرب في كل قوائم التطور والرقي وبحسب كل الدراسات ومؤشرات بناء الدول ورفاهية الفرد تأتي الدول العربية والإسلامية