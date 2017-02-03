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شيخ قبلي من ابين ينفي وقوع قصف امريكي بمنطقة خبر المراقشة

الجمعة 03 فبراير 2017 12:18 مساءً
زنجبار (عدن الغد) خاص:


نفى شيخ قبلي بمنطقة المراقشة شرق مدينة زنجبار وقوع اعمال قصف بحرية نفذتها بارجات أمريكية يوم الخميس.
وقال الشيخ فيصل محمد بلعيدي في تصريح لصحيفة عدن الغد ان المنطقة لم تشهد اي اعمال قصف من قبل اي طرف.
واكد بلعيدي ان الاخبار التي نشرت تسببت بحالة من الهلع في صفوف السكان واجبرت بعضهم على النزوح.
ودعا بلعيدي وسائل الإعلام المختلفة الى توخي الدقة فيما ينشر من اخبار.


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