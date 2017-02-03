شيخ قبلي من ابين ينفي وقوع قصف امريكي بمنطقة خبر المراقشة

ربما تكون محافظة أبين هي المحافظة الأكثر تضررا من الأحداث العاصفة التي تشهدها البلد منذ العام 2011، عندما عمد
الذي يصير اليوم في العاصمة عدن شيء لا يعقل ومن غير المعقول أبدا القبول به أو السكوت عنه وتحمل المواطن
اكبر خدعة شربها الضعفاء هي ان القانون في نظام غير عادل انما وضع لحمايتهم ..
الحقيقة عكس ذلك .. القانون وضع
أبين الخير والثروة والتاريخ والشهامة والكرم والعروبة والممر البحري الدولي الهام للعالم كله ابين العمود
في اجتماع مجلس جامعة عدن الأخير أقر المجلس جملة من القرارات الهامة سنقف عند أبرزها وهي :1- انشاء قسم
لا شيء يثير الوجع في القلب أكثر من أن ترى مسئولاً في وزارة الإعلام يكتب عن إذاعة عدن بضعة كلمات مجافية للحقيقة
هكذا وبكل بساطة تُستثنى (أبين) من خطة المشاريع الإماراتيه للعام2017م دون أدنى سبب يذكر أو ذنب لايغتفر،تُشطب
في كل قوائم التطور والرقي وبحسب كل الدراسات ومؤشرات بناء الدول ورفاهية الفرد تأتي الدول العربية والإسلامية
العنصرية التي أظهرها ويظهرها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في نظرته وتعامله مع العرب والمسلمين،
خياراتنا ضيقة ، وأفق الرؤية عندنا محدود ، فلا ننظر للأشياء مجردة حتى نراها على حيقيتها ، بسب التخندق حول
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