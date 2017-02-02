البيضاء :المقاومة تطهر أحد المواقع من المليشيات الإنقلابية في قيفة برداع
الخميس 02 فبراير 2017 10:26 صباحاً
/ البيضاء / عدن الغد / سبأ /
/ البيضاء / عدن الغد / سبأ /
تمكن رجال المقاومة الشعبية من تطهير أحد المواقع التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي و صالح الإنقلابية في مديرية القريشية التابعة لقيفة برداع محافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية ان رجال المقاومة تمكنوا من تطهير موقع السميط في بلاد ال الجوف بالكامل بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة وسقط مسلحي المليشيات المتمركزين في الموقع بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
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