مواطنون : ظهور مرض غريب بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة
صورة لاحد المصابين بالمرض في شبوة
الخميس 02 فبراير 2017 08:48 صباحاً
ميفعة((عدن الغد)) خاص:
ميفعة((عدن الغد)) خاص:
قال مواطنون بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة ان مرض غريب انتشر خلال الاسابيع الماضية وبات يهدد حياة الآلاف من السكان بعد ان اودى بحياة شخص واحد على الاقل .
وقال السكان لعدن الغد ان المرض يبدأ بانتشار حبوب كثيفة في الوجه قبل ان تتمكن هذه الحبوب من الانتشار في عموم الجسم مصحوبة بحكة شديدة ودامية .
وقال السكان ان الحبوب هذه تتسبب بقشط جلد الانسان وتحدث حالة من التآكل للجسم .
ولم تعرف اسباب هذا المرض حيث قال الاهالي ان المرض اودى بحياة مواطن في حين لايزال اخرون يواجهون الموت .
وناشد الاهالي وزارة الصحة والمنظمات الانسانية سرعة التحرك لانقاذ حياتهم من هذا المرض الخطير.
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